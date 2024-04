Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Az Emirátusok tőzsdéin a teljes piaci kapitalizáció elérte az egymilliárd dollárt, az Abu-Dhabi tőzsdeindex megháromszorozta értékét 2020 óta. Az egymilliárdos értékkel az ország tőzsdéi spanyol és brazil társaik elé kerültek, de a tulajdonosi szerkezetet alaposabban megvizsgálva már egy kicsit zavaróbb a kép.

A sejk

A királyi (emíri) család egy tagja, név szerint Sejk Tahnun bin Zajed Al Nahjan, Abu Dhabi egyik helyettes vezetője, az Emírségek nemzetbiztonsági tanácsadója és nem mellesleg a 7 emírségből álló állam elnökének bátyja uralja a piacot szinte minden vonalon a Bloomberg szerint. A fő tőzsdeindex, az ADX General súlyozásának kétharmadát kitevő részvényeket ő, illetve cégei birtokolják.

Közülük a legnagyobb az International Holding Co., Avagy IHC elnevezésű társaság, amely mindenféle befektetéseket eszközöl: vannak részvényei Elon Musk űrcégében, a SpaceX-ben, de a popdíva Rihanna ruházati cégében is társtulajdonos, és a tőzsdén működő egyik legnagyobb forgalmú brókercég is a társaságé. Az IHC tőzsdei kapitalizációja 5 év alatt a 400-szorosára nőtt, 240 milliárd dollárra nőtt, így többet ért mint a Walt Disney vagy a McDonald's.

Mindemellett magát a tőzsdét Abu Dhabi szuverén alapja működteti, a szuverén alap igazgatója pedig nem más, mint maga Tahnun sejk, így 1500 milliárd dolláros vagyont felügyel. Emellett az uralkodói Al Nahjan család vagyonát is ő kezeli. Sok befektető, elemző és közgazdász azt mondja, hogy ez az összefonódás külön kockázatot jelent azoknak a portfóliókezelőknek, akik kiakarják venni részüket az árfolyamemelkedésből.

Tulajdonosi szerkezet

Ráadásul a tulajdonosi szerkezet még koncentráltabb, mivel az emirátusok állampolgárai és cégei birtokolják a sejk által még szabadon hagyott részvények nagy részét, és ülnek is rajtuk, vagyis az eddigi áremelkedés nem hozta meg a kedvük az eladáshoz. A közkézhányad és a likviditás így kicsi, emellett a nagyobb tulajdonosok, bennfentesek részesedésüknél is nagyobb hatást tudnak gyakorolni a társaságok működtetésére, ami a külföldi portfólióbefektetők számára további kockázat.

Emirátusi ambíciók

A sejk egyébként egyre inkább maga testesíti meg az Emirátusok globális gazdasági ambícióit: olyan befektetéseket eszközölt, mint egy zambiai rézbánya egy részének megvásárlása, emellett igyekszik Abu Dhabit nemzetközi pénzügyi központtá tenni, biztatva a nagyobb befektetőket, alapkezelőket, hogy mindjárt tengerparti luxuslakást is vásároljanak.

Az Emírségek tőzsdéinek piaci kapitalizációja most 950 milliárd dollár, ami 2020 óta négyszerezést jelent. Ebből 711 milliárd jut az Abu Dhabi tőzsdére, a maradék legnagyobb részét Dubaj tőzsdéje adja. 2021 óta állami cégeket privatizáltak tőzsdei bevezetéssel, így a befektetők ezekben az esetekben átlátható, jól dokumentált cégekben tudtak részesedést szerezni a kibocsátások során. A Dubaji Elektromos-, és Vízművek tőzsdére vitelekor olyan neves befektetők szálltak be, mint a Blackrock, a Vanguard vagy a Fidelity.

A transzparencia hiánya

A privatizáció eladói oldalán persze sokszor megint Tahnun sejk található, ráadásul a 10 legsikeresebb kibocsátás olyan cégeké volt, melyek az ő birodalmához tartoztak, vagy az általa felügyelt szuverén alap tulajdonában álltak. A befektetőket ugyanakkor a kibocsátások során zavarja, hogy az allokáció során teljesen bizonytalan, hogy mennyi részvényt kapnak, és nem csak a túljegyzés miatt, hanem azért is, mert az allokáció áttekinthetetlen.

A Templeton Közel-Kelettel és Észak-Afrikával foglalkozó igazgatója szerint érzik, hogy szeretnének külföldi befektetőket vonzani és a nemzetközi részvételt hangsúlyozni, ugyanakkor olyan érzésük is van, mint ha a helyi befektetők között akarnák a vagyont újra elosztani, miközben a nemzetközi befektetők a presztízst hozzák, és általuk persze magasabbra emelhetők a kibocsátási árak.