Kiadós zuhanással kezdte a kereskedést pénteken a Trump Media részvénye, ami nem csoda annak fényében, hogy a tényleges tőzsdére kerülés időpontjától az addigi nagytulajdonosokra eladási moratórium vonatkozott, és ez most véget ért.

Az eladási moratórium

A moratórium teljesen indokolt volt, hisz a Trump Mediának már a tényleges tőzsdére kerülése előtt volt tőzsdei árfolyama, ami úgy lehetséges, hogy nem maga Truth Social közösségi média lépett közvetlenül tőzsdére nyílt kibocsátással, hanem a cég egyesült egy, a tőzsdén forgó üres céggel (kamucégnek is nevezik ezeket), és amikor ez biztos lett, az árfolyamba beárazták az érkező társaságot.

Az egyesült cég neve Trump Media lett, jele, angolul ticker code-ja pedig DJT, a volt elnök nevének rövidítése. Ennek önmagában nagy lélektani hatása volt Trump híveire: a részvény számukra bármennyit megért azon összeg erejéig, amit rászántak, mivel úgy gondolták, ezzel segítik jelöltjük választási esélyeit. Részben jól is gondolták: ha Trump a saját 57 százalékos részesedéséből minél jobb áron el tud adni az elnökválasztás előtt, annál többet tud a kampányra költeni, illetve fedezni tudja ügyvédi és egyéb jogi költségeit.

Fundamentális érték

A részvény fundamentálisan reális értéke viszont elenyésző az árfolyamhoz képest, legyen az akár 13, akár 80. A árbevétele ugyanis mindössze 2 millió dollár volt az utolsó negyedévben, vesztesége több mint 100 millió, miközben a jelenlegi tőzsdei összérték 2,5-3 milliárd dollár közötti. Így a nagytulajdonosok részéről bármilyen árfolyamon logikus az eladás, hisz az nem kifejezés, hogy extraprofitot tennének zsebre az érdemi bevétellel nem rendelkező cég papírjain.

A fundamentális értéket megnövelné valamelyest, ha Trump lenne az elnök, mivel nem kizárt, hogy sok, az elnökhöz valamilyen szinten kötődő cég támogatná a társaságot, így hirtelen lenne érdemi árbevétel, bár azt becsülni is nehéz, hogy mekkora. Az árfolyam alakulása mindenesetre logikusan egy idő után Trump választási esélyeitől kezdett függeni: amikor év elején megnőtt az esélye, hogy ő lesz a republikánus jelölt, akkor megugrott a még elődcég árfolyama. A tényleges bevezetéskor csúcsra ért, majd csökkenni kezdett.

Trump Media részvény, 5 hónap Kép: stooq.com

A nyári időszakban, amikor Trump esélyei jónak tűntek Bidennel szemben, emelkedett az árfolyam, azonban amikor Biden visszalépett, és Kamala Harris lett a jelölt, ismét csökkenés következett. A két elnökjelölt vitája után, amely általános megítélés szerint Harris sikerét hozta, tovább zuhant a papír, majd az eladási moratórium lejártának közeledése nyomta még lejjebb az árfolyamot.

Trump jelzése

Néhány nappal korábban ugyan Trump azt nyilatkozta, hogy nem szándékozik eladni, legalábbis eleinte, de ez csak egynapos felpattanást okozott az árfolyamban. Egyrészt nem garantálható, hogy valóban nem ad el, akár pár nappal később, másrészt a többi tulajdonos nem tett ilyen nyilatkozatot, és a megviselt, már eleve mindenkori legalacsonyabb értékén lévő papírnak épp elég, ha csak egyetlen nagyobb eladó megjelenik.

A nagytulajdonosok és a shortosok

Hogy ezt megtörtént-e, azt azonnal természetesen nem lehet tudni, biztos információ csak akkor lesz, amikor a nagytulajdonosoknak bejelentési kötelezettsége lesz. Trump mellett nagyobb részvényes még a United Atlantic Ventures és Patrik Orlando, akik közös alapja, az ARC Global Investments tartotta fenn az üres tőzsdei céget, melybe a Truth Social beköltözött. A két tulajdonos összesen 11 százalékot birtokol a cégben, a fennmaradó 33 százalék tekinthető közkézhányadnak.

A nagytulajdonosok tényleges eladásaira így az árfolyam alapján lehet következtetni, de vélhetően ők is összehangolják lépéseiket, hogy az árfolyam csak olyan mértékben csökkenjen, ahol számukra még vonzó az eladás. Lehet azonban egy olyan tényező is, ami hirtelen átmeneti emelkedést is kiválthat, különösen, ha a nagyok eladásai elmaradnak, vagy csak szerény mértékűek. Vélhetően sok short pozíció nyílt a részvény további esésére játszva, melyeket valamikor zárni kell még a választásokig hátralévő időszakban. Ha a shortosok úgy érzik, időzavarba kerültek, és egyszerre sokat akarnak zárni, vagyis a részvényeket visszavásárolni, hirtelen megugorhat a kereslet.

Közeledik a nagy nap

A részvény sorsa véglegesen az elnökválasztás után dől el: ha Trump veszít, nem ér semmit, hisz a jelen árfolyam egyfajta fogadás a győzelmére. Ha viszont nyer, akkor akkor valamilyen értéket mindenképpen adhat az a remény, hogy megjelenik a "baráti" árbevétel. Hogy ez mekkora az előre felmérhetetlen, a lényeg, hogy a választásig egyre döntőbb lesz a közvéleménykutatások eredménye, amennyiben azok mérhető előnyt mutatnak valamelyik jelölt számára. Mindenesetre a nagyrészvényesek számára vonzó lehet most valamennyit eladni, hogy akkor is lássanak pénzt, ha nem Trump lesz az elnök.