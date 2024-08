Szemet gyönyörködtető emelkedést produkáltak a vezető amerikai részvényindexek az első félévben, elsősorban a legnagyobb technológiai részvények árfolyam-emelkedésének köszönhetően, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetői lelkesedés hajtott. A nagy emelkedéssel nem csak a technológiai cégek, hanem az azok részvényeit tartó befektetők is gazdagabbak lettek, így a világ legnagyobb részvényeseként számon tartott Norges Bank Investment Management nevű norvég állami vagyonalap is.

Az alapot az 1990-es években hozták létre a norvég olaj- és gázbevételek külföldi befektetésére, amikor a skandináv ország felismerte, hogy a fosszilis energiahordozók egyeduralma nem tart örökké és az ország rendelkezésére álló készletek is egyszer majd kimerülhetnek. Erre a korszakra szerették volna tartalékolni az ország vagyonát. Az alap a pénzügyminisztériumtól kapott megbízás alapján fektet be, és a részvények esetében az FTSE Global All Cap Indexen, a kötvények esetében pedig a Bloomberg Barclays indexén alapuló referenciaindexhez mérik teljesítményét – emlékeztet a Bloomberg.

Az alap vagyona mostanra 1,7 billió (ezermilliárd) dollárra nőtt az első félévben elért 8,6 százalékos, azaz 138 milliárd dolláros hozamnak is köszönhetően. A nyereség nagy része a részvényportfóliónak volt köszönhető, amely 12 százalékkal értékelődött fel.

Ugyanakkor az alap alulteljesítette saját benchmarkját 0,4 százalékponttal. A hozamot az alap ingatlanbefektetéseinek gyengébb szereplése húzta lefelé. A fix kamatozású befektetések, ezek elsősorban kötvények is gyengén szerepeltek, elsősorban a hosszabb lejáratú államkötvények miatt. Ezek árfolyama valamelyest csökkent, mivel az év elejéhez képest a befektetők későbbre tették a nagy jegybankok kamatcsökkentési ciklusának megindítását. Jelentősen le kellett értékelni azokat a tőzsdén kívüli befektetéseket is, amelyek a megújuló energetikához köthetők.

A 20 éves amerikai államkötvények árfolyamát követő ETF az első félévben Kép: Economx, stooq.com

Az alap világszerte összesen 8800 cégben rendelkezik részesedéssel. Június végén a legnagyobb értékű részvénybefektetései az Apple, a Microsoft és az Nvidia részvénycsomagok voltak. A félév folyamán nagyobb mennyiségben adtak el Meta Paltforms, Novo Nordisk és ASML részvényeket.

Az Nvidia részvények árfolyama Kép: Economx, stooq.com

A világszerte több mint 8800 vállalatban lévő részesedésekkel az NBIM fokozta erőfeszítéseit, hogy befolyását felhasználva befolyásolja ezeket a vállalatokat, különösen az éghajlatváltozással, a nemek sokszínűségével az igazgatótanácsokban és a vezetői fizetésekkel kapcsolatos kérdésekben.