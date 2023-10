A jelek szerint a magas kamatok ellenére is szépen virágzik az első nyilvános részvénykibocsátások (IPO) piaca, s nem csak a technológiai szektorban. A múlt héten zajlott ugyanis a prémium lábbeliket gyártó Birkenstock kibocsátását megelőző ajánlatgyűjtés New Yorkban, s hírügynökségi beszámolók szerint ezen akkora volt az érdeklődés, hogy a részvényeket akár a meghatározott ársáv felső szélén is le lehetne adni.

Ha így történne, akkor a 44-49 dolláros tartomány felső határán adnák el a cég részvényeit, ezzel a társaság kapitalizációja elérhetné a 10 milliárd dollárt. A végleges döntést ma hozzák meg az árról, a részvényekkel a kereskedés holnap, azaz szerdán indulna New Yorkban. Az ársáv felső szélén a kibocsátott részvények összértéke 1,58 milliárd dollár lehetne.

A Birkenstock a negyedik nagyvállalat, amely az elmúlt négy hétben amerikai tőzsdére lépett a chipgyártó Arm Holdings, az Instacart élelmiszerszállító alkalmazási és a Klaviyo marketingautomatizálási platform után. Mindhárom cég részvényei az előre meghatározott ársáv tetején keltek el. Mindegyik esetben emelkedett a részvények árfolyama a bevezetést követően, majd visszaesett. Az Arm és a Klaviyo részvényeivel még mindig a kibocsátási áruk felett kereskednek, az Instacart részvényei már kevesebbet érnek annál.

Óvatosak az árazással, ami amúgy is elképesztő



A vegyes szereplés miatt érthető, hogy a Birkenstock tulajdonosai az erős kezdeti befektetői kereslet ellenére miért nem tervezik az IPO ársávjának feljebb tolását. Ez ugyanis már így is elég magas, legalábbis a cég mutatói és az iparágban megszokott árazásokhoz képest. Az ársáv tetején a kamatok, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti nyereség (EBITDA) 27 szeresét éri a cég, ugyanez a mutató a Nike esetében csak 21.

Persze a nagy érdeklődés nem volt meglepetés. A múlt heti roadshow (a részvény és a cég befektetőknek történő bemutatása) előtt már jó néhányan jelezték, hogy vennének a papírból. Ilyen érdeklődő volt a fő tulajdonoshoz köthető Financiere Agache, ők 325 millió dollár értékben, míg a Durable Capital Partners és a Norges Bank Investment Management 300 millió dollár értékben jelezték érdeklődésüket a részvények vásárlása iránt - közölte a Birkenstock. A Reuters értesülései szerint a Baron Funds nevű vagyonkezelő cég 500 millió dollár értékű részvényre adott ajánlatot a roadshown. Állítólag az említett nagybefektetők részére összesen 1,13 milliárd dollárnyi részvényt értékesítenek.

A Birkenstockot még 1774-ben alapította a németországi Langen-Bergheim faluban Johannes Birkenstock és öccse, Johann Adam Birkenstock, akik mindketten cipészek voltak. A Birkenstock család az alapítást követően hat generáción át vezette a vállalkozást.

A márka a modellek és hírességek által viselt divatcikként igyekezett pozicionálni magát. Többek között Margot Robbie is egy rózsaszín Birkenstockot viselt az idén nyáron bemutatott Barbie film utolsó jelenetében. A cégben 2021-ben szerzett többségi tulajdont a Bernard Arnault francia milliárdos és a Louis Vuitton Moet Hennessy luxuscikk-birodalom magántőke cége, az L Catterton. Ez utóbbi részesedése csökken 82,8 százalékra a bevezetés után.

A kibocsátás alaptőke emeléssel van egybekötve. A friss tőkét adósságtörlesztésre fordítja majd a Birkenstock, az nagyjából a közel 1,6 milliárd dollár harmada, a maradék a fő tulajdonoshoz kerül.

A kibocsátásról nyilatkozó befektetési bankárok egyöntetűen fontosnak tartották a kibocsátást. Már csak azért is, mert annak sikeréből a piac más szektorairól is lehet kapni egy átfogóbb képet, az őszi hasonló tranzakciók ugyanis csak a technológiai szektort érintették.