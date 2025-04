Folytatódott a brutális kitárazás a részvényekből, az ázsiai tőzsdék lassan zárnak, hatalmasak a hétfői mínuszok. Az MSCI Asia Pacific Index közel 8 százalékkal esett, ami 2008 októbere óta az egyik legnagyobb napon belüli zuhanás.

Tovább rontotta az egyébként is borús hangulatot Donald Trump vasárnapi nyilatkozata, miszerint azt mondta újságíróknak, hogy „felejtsék már el a piacokat egy pillanatra”. Hétvégén arról is érkeztek hírek, hogy hiába kezdeményez a vámmal sújtott országok zöme tárgyalásokat (amelyre nyitott is Amerika), de ez nem jelenti az április 9-re időzített vámintézkedések felfüggesztését.

Pénteken a kínai piacok zárva voltak, így nem meglepő, hogy az ottani tőzsde közel 10 százalékos mínuszban zárt. A japán Nikkei index kerek 7 százalékkal esett. A határidős mozgások alapján az európai piacokra 4-5 százalékos zakó vár a nyitásban. A masszív lejtmenet a Wall Streeten is folytatódhat, ahogy most állnak a futures-ek, 3-4 százalék eséssel indulhat a kereskedés.

Az olajárak közel 3 százalékkal estek hétfőn a reggeli órákban, a befektetők a menekülőeszközöket keresik, ez most az ezüst, illetve a japán jen.