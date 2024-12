Az Oyssey alkalmazás, amely „ingatlankeresés-kezelő platformként” hirdeti magát, meglehetősen szokatlan opciót tesz lehetővé a leendő ház-és lakástulajdonosoknak az Egyesült Államokban. Ugyanis a felhasználók egy funkció kiválasztásával megismerhetik jövőbeli szomszédaik bizonyos demográfiai adatait, többek között azt, hogy milyen politikai beállítottságúak.

„A megszokott keresési szűrőkön túl az Oyssey úttörő módon blokkonkénti társadalmi és politikai adatokat kínál” – olvasható az alkalmazás weboldalán. A platform ezeket az információkat a választási eredményekből, a kampány-hozzájárulásokból, valamint lakhatási trendekből és egyéb más demográfiai adatokból nyeri.

A cél az, hogy a vásárlók olyan otthonokat kapjanak, amelyeket szeretnek – nyilatkozta az Oyssey vezérigazgatója, Huw Nierenberg az alkalmazás egyedülálló funkciójáról írt. Nierenberg azt is elmondta: küldetése az „otthonkeresési adatok demokratizálása”. Mindeközben az idén októberben Floridában és New Yorkban indult cég más demográfiai adatokat is szolgáltat, például:

a potenciális szomszédok életkorát;

az iskolai végzettségükre;

valamint a jövedelmükre vonatkozó információkat.

Sőt, az Oyssey talán egyik legérdekesebb adata, hogy még azt is meg tudja mondani, hány kutya él a környéken. A visszajelzések alapján ezt a funkciót sokan üdvözlik az appban, ám a politikai szűrés azonban már felvet bizonyos kérdéseket. Például azt, hogy jó ötlet-e arra ösztönözni az embereket, hogy csak olyanokkal éljenek egy környéken, akik már eleve hasonlítanak rájuk?

