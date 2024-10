A szilícium-völgyi vállalat csütörtökön jelentette be, hogy MI325X nevű chipje még az idén, a negyedik negyedévben kerül a piacra. Az AMD következő generációs MI350-es chipje pedig 2025 második felében kerül a tervek szerint a piacra.

Főleg az utóbbival az AMD az Nvidia hamarosan megjelenő új Blackwell rendszerével szeretne versenyezni, amelyek a jövő év elején juthatnak el nagy mennyiségben a vásárlókhoz.

Az AMD az Nvidia legközelebbi versenytársává vált a készen kapható AI-chipek versenyében. Azonban továbbra is a második helyen áll, hiszen az AMD 2024-re tervezett 4,5 milliárd dolláros AI-chip-értékesítése elenyésző ahhoz a 26,3 milliárd dolláros AI-adatközponti chip-értékesítéshez képest, amelyet az Nvidia csak a július végéig tartó negyedévben ért el – írja elemzésében a K&H Értékpapír.

Azt már az Equilor elemzői jegyzik meg, hogy a csütörtöki tőzsdei kereskedés során négy százalékot zuhant az AMD részvénye, a piaci szereplők ugyanis nem fogadták pozitívan a chipgyártó legújabb AI-chipjeit.

A befektetők hiányolhatták a tegnapi eseményből, hogy nem jelentett be újabb nagy céges ügyfeleket az AMD, valamint az új chipektől idén várt 4,5 milliárd dolláros bevétel sem volt meggyőző. Az AMD továbbra is próbál az Nvidiához felzárkózni az AI-chip piacon, Lisa Su vezérigazgató szerint a most bemutatott MI325X grafikus kártya már nagyobb teljesítményre lesz képes, mint az Nvidia H100-as processzora.