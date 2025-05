Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója pénteken, miután az elmúlt héten Tajvan technológiai iparát megszemlélte, átadta az amerikai mesterséges intelligencia chipkirályának finom, de kulcsfontosságú üzenetét arról, hogyan tervezi megtartani koronáját – adta hírül a Reuters.

Az Nvidia válaszút előtt állt. Miután a világ legértékesebb chipgyártójává nőtte ki magát, a befektetők attól kezdtek tartani, hogy csökkennek az AI infrastruktúrájára fordított kiadások, valamint az amerikai vám- és kereskedelmi súrlódások károsan hatnak az értékesítésre. Az Egyesült Államok high-tech exportra vonatkozó korlátozásai miatt az Nvidia veszített piaci részesedéséből Kínában, mivel úgy döntött, kivonja kínálatából a chipeket, s gyengébb alternatívákat tervez, amelyek megfelelnek az egyre változó amerikai politikának.

Most a Microsoft és az Alphabethez tartozó Google is jelezte a mesterséges intelligenciára fordított kiadások visszanyesését. És bár a 62 éves vezérigazgató az elmúlt hónapban több százmilliárd dollár értékű üzleteket jelentett be jelesül az Öböl-menti országok térségében, az elemzők szerint az ilyen üzletek valószínűleg ritkaságszámba mennek.

„Vajon minden ország bejelenti majd egy 10 vagy 50 milliárd dolláros adatközpont létrehozását, mint a szaúdiak? Természetesen nem”

– fogalmazott Jay Goldberg, a Seaport Research elemzője, aki szerint kifogynak a nyilvánvaló ajánlatokból.

A lap megkérdezte, az Nvidia hogyan tervezi kezelni az AI fejlesztésére fordított kiadások lassulását, Huang azt felelte:

A mesterséges intelligencia infrastruktúrája (mindenhol) kiépül – ez az egyik oka annak, hogy a világ körül utazom... A mesterséges intelligencia infrastruktúra a társadalom részévé válik

– fűzte hozzá a techcég vezetője.

Arra alapoznak, ha a cégeket arra ösztönzik, hogy a vállalat Fusion platformját használó hardvereket építsenek, az megnöveli majd az Nvidia által forgalmazott mögöttes AI-hálózat és adatközpont-alkatrészek iránti keresletet.

Az Nvidia ugyanakkor a vállalati piacra is megkezdte a belépést. Ezen a héten piacra dobott egy szervercsaládot, amelyet Huang „vállalati mesterséges intelligencia szuperszámítógépnek” nevezett. Huang állítása szerint a szerverek több milliárd dolláros piacot nyitnak meg, mivel az ügyfelek „mindenre” használhatják őket, például grafikára, virtuális gépekre és AI-alkalmazásokra is.