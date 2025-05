A Dell Technologies hétfőn bemutatta az Nvidia Blackwell Ultra chipjeivel működő új szervereit, amelyek célja a mesterséges intelligencián alapuló rendszerek iránti növekvő kereslet kihasználása – adta hírül a Reuters.

Mindezt azután, hogy a chipgyártó bejelentette, olyan technológiát tervez eladni másoknak, amely chipek összekötésével felgyorsítja a mesterségesintelligencia-eszközök építéséhez és telepítéséhez szükséges chipek közti kommunikációt.

Most kiderült, előbbi amerikai cég szerint a léghűtéses és folyadékhűtéses változatban is elérhető szerverek akár 192 Blackwell Ultra chipet is támogatnak, de testreszabhatók akár 256 ilyen Nvidia-chippel is.

Ezek a szerverek akár négyszer gyorsabban is képesek betanítani a mesterséges intelligencia modelleket, mint a korábbi modellek

– állítja a techvállalat.

„Versenyképes” lesz ezen termékek az ára – nyilatkozta tömören Arthur Lewis, a Dell Infrastructure Solutions Group elnöke a lapnak, hozzátéve, hogy „nagy az érdeklődés a következő lépések iránt”.

A Dell és a Super Micro Computer Inc. profitáltak a növekvő keresletből a számítógépet igénylő MI-feladatok kezelésére tervezett szerverek iránt, de a rendszerek magas előállítási költségei és az erős verseny nyomást gyakorolt ​​a haszonkulcsaikra.

Februárban a Dell a 2026-os pénzügyi évre a korrigált bruttó árrés csökkenését jósolta, míg a Super Micro a negyedik negyedéves bevételt a hónap elején becsült érték alatt prognosztizálta, mivel a Donald Trump-féle vámok által vezérelt gazdasági bizonytalanság nyomást gyakorol a teljesítményére.

A Dell a hálózati és adattároló termékek értékesítésének növelésére fog összpontosítani, hogy biztosítsa a „megfelelő jövedelmezőségi szintet”

– fogalmazott Lewis.

A laptopgyártó cég új AI-szerverei támogatni fogják az Nvidia hamarosan megjelenő Vera központi processzorait is, amelyek a chiptervező Grace szerverprocesszorát váltják majd.

A mesterségesintelligencia-szerver gyártója amúgy tervezi támogatni az Nvidia Vera Rubin chipjeit, amelyek a Blackwell-sorozatot fogják követni.

A Dell hétfőn bemutatta a mesterséges intelligencia fejlesztésére tervezett „Pro Max Plus” laptopját is, amely egy neurális feldolgozóegységgel rendelkezik, lehetővé téve a mérnökök számára, hogy nagyméretű AI-modelleket dolgozzanak fel közvetlenül az eszközön anélkül, hogy felhőszolgáltatásokra támaszkodnának.