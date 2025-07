Kifejezetten a magyar kkv szektor igényeire tervezett számlaszolgáltatást kínál az ország legnagyobb magántőkéből finanszírozott fintech startupja, a BinX. A Számlázz.hu alapítóinak új vállalkozása, az első magyar kkv-fókuszú neobankként, 2024-ben jelent meg a piacon.

Jelentős megtakarítás a vállalkozásoknak

Már több ezer hazai vállalkozás használja a BinX digitális számlaszolgáltatását, amivel a felhasználói tapasztalatok alapján, a fix díjas, átlátható konstrukciók révén jelentősen, akár a tizedére csökkenthetők a banki költségek.

A BinX ügyfelek együttes megtakarítása egy év alatt meghaladta a 900 millió forintot, ezzel kézzelfogható pénzügyi előnyt jelentve a hazai vállalkozások számára.

Viszonylag friss fejlemény, hogy a BinX a 2025. július 20-tól rá is vonatkozó tranzakciós illetéket nem hárítja át az ügyfeleire, így a továbbiakban is megmaradnak az alacsony, fix díjak.

Központban az ügyfélélmény

A BinX-nél a vállalati számlanyitás rendkívül gyors: átlagosan 18 percet vesz igénybe. A gyorsaság alapja, hogy a BinX rendszere eléri a közhiteles adatbázisokat, valamint kapcsolódik a NAV rendszeréhez, így automatikusan azonosítja az ügyfeleket. Ezáltal nincs szükség dokumentumok kitöltésére. A BinX számla elsődleges számlaként is bejelenthető a magyar cégbíróságoknál, ami jelentős előny más nemzetközi neobankokkal szemben.

A BinX 0–24 órás magyar nyelvű ügyfélszolgálatot biztosít, amelynek hátterében képzett ügyféltámogatási szakértők állnak. Az elérhetőség több csatornán is biztosított: a vállalkozók e-mailben, telefonon, valamint meglévő ügyfélként az applikáción belül, élő chaten keresztül is közvetlenül kapcsolatba léphetnek a BinX csapatával. Az ügyfélszolgálat nem csupán technikai segítséget nyújt, hanem szakmai támogatást is ad az ügyintézés és a digitális pénzügyi működés során, ezzel is hozzájárulva a kiemelkedő ügyfélélményhez.