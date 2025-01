Jócskán felülmúlta a várakozásokat a Netflix az előfizetői számának növekedésével, és így rekorderedményt produkált részvényeivel.

15 százalékot ugrott az online streaming szolgáltató részvényeinek (NFLX.O) jegyzése, ezzel minden idők csúcsát érte el szerdán – írja a Reuters.

A tőzsdei bravúrt azt követően sikerült elkönyvelnie, hogy

a sorozat- és filmmegosztó platformnak 18,9 millió előfizetést generált az ünnepi negyedév.

Ennek az ágyazott meg, hogy a cégóriás nyitott az élő sportesemények felé, és az egyik legnépszerűbb sorozat, a Nyerd meg az életed (Squid Game) új évadát is kínálatába illesztette.

Bevételnövelési célzattal a produkciós vállalat kedden áremeléseket is bejelentett a piacain, köztük az Egyesült Államokban, miközben az előfizetők számának növekedéséről más teljesítménymutatókra, például az eladásokra helyezi a hangsúlyt.

Azt hittük, hogy ez elírás. A Netflix ismét dacolt az esélyekkel, és még a legésszerűtlenebb előfizetői elképzeléseket is messze meghaladó előfizetőbővülést biztosított

– fogalmazott Laurent Yoon, a Bernstein elemzője.

Azt is felidézik a cikkben, hogy a médiacég részvényei tavaly több mint 80 százalékkal szaladtak meg, ami a Netflix terjeszkedésének tudható be az élő sportok irányába. A november 15-i Mike Tyson-Jake Paul összecsapás volt a valaha volt legtöbbet streamelt sportesemény. Az említett dél-koreai sorozat mellett a Carry-On (Kézipoggyász) című film is jótékonyan hatott a nézettségi számokra.

Emlékeztetnek, a Netflix globális előfizetői bázisa mára meghaladja a 300 milliót, így vezető szerepet tölt be a streaming-csatározásokban, és nagyobb befolyást ad a marketingcégekkel folytatott tárgyalásokhoz, mivel úgy fest, hogy bővíteni kívánja hirdetésekkel megtámogatott üzletét.