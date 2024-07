A Boeing 487,2 millió dolláros bírságot kapott az amerikai igazságügyi minisztériumtól, az összeget vádalku keretében állapították meg. A bűnösségét elismerő amerikai repülőgépgyártó társaság a kiszabott bírság felét már korábban kifizette, most pedig újabb megállapodást kötött a minisztériummal.

Az ügy a több halálos áldozattal járó 737-es MAX tragédiákhoz kapcsolódik. Fontos része a vádalkunak, hogy az nem jelent mentességet a Boeing vezetői számára. A cég az egyezség részeként elismerte: megtévesztette az amerikai kormányzatot, amikor megsértette a vele kötött 2021-es egyezséget.

2021 januárjában az Igazságügyi Minisztérium és a Boeing megállapodást kötött a vádemelés elhalasztásáról. Az ezt követő hároméves próbaidő alatt a Boeing vállalta, hogy szigorítja a minőségkontrollt, de napokkal a próbaidő lejárta előtt bekövetkezett az Alaska Air incidens, amelyre már lépnie kellett a minisztrériumnak - írta a CNN.

A 737-esek lezuhanásakor Indonéziában és Etiópiában összesen 346-an haltak meg, a hozzátartozók azóta vártak a repülőgépgyártó felelősségre vonására. A baleseteket egy, a manőverezésekért felelős szoftver okozta.

A vádalkuval a Boeing ugyan kifizet közel félmilliárd dollárt, de ezzel megússza, hogy 25 milliárd dollárt kelljen fizetnie az áldozatok hozzátartozóinak. A mostani megállapodás előírja azt is, hogy a Boeingnek három éven át egy független, a kormány által kiválasztandó felügyelőbiztos irányítása alatt kell működnie.

Az eredeti, 2021-es megállapodás értelmében a Boeing 2,5 milliárd dollár megfizetését vállalta. Ebből mindössze 243,6 millió dollár volt a kormánynak fizetendő büntetőjogi bírság, amely a most bejelentett bűnösségi nyilatkozat után megduplázódik.

Azalatt a 20 hónap alatt, amíg a MAX-ok nem szállhattak fel, 31,9 milliárd dolláros üzemi veszteség érte a Boeinget. A vádalku része az is, hogy a társaság továbbra is beszállíthat a kormányzatnak, ettől elesni nagy érvégés lenne, a 2023-as bevételek mintegy 37 százaléka ugyanis szövetségi szerződésekből származott.