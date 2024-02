A napokban az Amazon bemutatta Rufus-t, a mesterséges intelligencia-alapú vásárlási asszisztenst, aki olyan „kiképzést” kapott, amellyel az ügyfelek számára még vonzóbbá tehetik az online vásárlást. Az Amazon mintegy 10,6 milliárd dolláros negyedéves nyereségről számolt be. Közben a cég 2023 elején még geopolitikai bizonytalanságban, makrogazdasági ellenszélben és magas inflációs nyomásban volt. 2022 vége óta agresszív költségcsökkentési intézkedéseket hajtott végre, beleértve a többszöri tömeges elbocsátásokat is, amelyek az idén is folytatódnak. 2023 végére már több mint 27 ezer munkahelyet szüntettek meg és még mindig nem álltak le, terveik szerint még több száz alkalmazottat fognak elbocsátani. Hogy mely részlegekről, arról itt olvashat.