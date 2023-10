Magomed Muszajev, az orosz Forbes magazint is kiadó AS Rus Media tulajdonosa kiszivárgott magánbeszélgetéseiben több alkalommal is azt állította üzleti partnereinek, hogy ő lett a teljes Forbes médiacsoport tulajdonosa. Erről a The Washington Post számol be öt hangfelvételre és egy videofelvételre hivatkozva, amelyeken az orosz nagyvállalkozó az üzletről beszél.

A felvételek a lap állítása szerint az üzletember hatvanadik születésnapját ünneplő buli előtt készültek, amikor Magomed Muszajev többek között azt találta mondani az egyik felvételen, hogy

most vettem meg a teljes Forbes-t. Értitek, a legbefolyásosabb nemzetközi márka van a kezemben, és ez egy olyan kulcs, ami mostantól bármelyik ajtót kinyitja nekem.

A felvételek szerint mindezt Magomed Muszajev több alkalommal is megismételte.

A valódi tulajdonos mindent tagad

Ugyanakkor az a kiszivárgott felvételek alapján nem derült ki, hogy az üzletember mire gondol pontosan vásárlás alatt: közvetített az ügyletben, netán befolyást szerzett a Forbes médiaholdingban, vagy titkos befektető volt-e a most tavaszi eladáskor, aki másokon keresztül juttatott pénzt az üzletbe, illetve egyszerűen csak hamis és túlzó kijelentéseket tett.

A huszonnyolc éves amerikai milliárdos, Austin Russell, aki idén májusban 82 százalékos részesedést szerzett a kiadóban, így jelenleg a Forbes valódi tulajdonosának mondható, cáfolta, hogy Magomed Muszajevnek, vagy bármilyen más orosz üzletembernek köze lenne a Forbes magazinhoz, vagy a lapot kiadó Forbes Global Media Holdings tavaszi megvásárlásához.

Ugyanakkor tény, hogy a 28 éves Austin Russell, az autóipari Luminar Technologies tulajdonosa és Magomed Muszajev jó ideje személyesen ismerik egymást. A cégbírósági jegyzékek alapján utóbbi 2016-ban 20 millió dolláros befektetéssel szállt be Austin Russell cégének, a Luminarnak a felfuttatásába.

A Forbes Russia lapigazgatója, Dmitrij Ozman az RBC-nek elmondta: a Forbes Russia nem rendelkezik információkkal a globális médiaholding Magomed Muszajevnek történő eladásáról.

Magomed Muszajev egyébként 2018-ban lett az orosz Forbes tulajdonosa, a hátteréről pedig még annyit érdemes tudni, hogy a korábbi dagesztáni vezető, Ramazan Abdulal veje.