Csempészhálózat segíti a kínai hadsereget abban, hogy az Nvidia amerikai vállalat által gyártott nagy teljesítményű mikrochipekhez hozzájusson: mindez ráadásul a kínai mesterséges intelligencia fejlesztésének megfékezésére irányuló amerikai nemzetbiztonsági blokád ellenére történik.

Washington Pekinggel verseng a mesterséges intelligencia ipar feletti dominanciáért. Globális helyzeti előnyének fenntartása érdekében a Biden-kormányzat most azt tervezi, hogy a félvezetőgyártó berendezések exportjának tilalmát kiterjeszti Izraelre, Tajvanra, Szingapúrra és Malajziára is.

Az amerikaiak attól is tartanak, hogy a fejlett mesterséges intelligenciát külföldi hadseregek modernizálására is felhasználhatják, ami világszerte veszélyeztetheti a biztonságot.

Az Nvidia chipjei táplálják a globális AI-boomot, a vállalatot a világ egyik legjövedelmezőbb cégévé emelve. Az Egyesült Államok csak Kínában engedélyezi az Nvidia számára, hogy chipjének egy kevésbé erős változatát értékesítse.

A The New York Times oknyomozása azonban megállapította, hogy egy céghálózat megtalálta a módját annak, hogy megkerülje a blokádot, megszerezze és eladja az Nvidia legfejlettebb chipjeit Kínában az államhoz szorosan kötődő csoportoknak. A lapnak 11 Kínán belüli vállalat képviselői mondták el, hogy eladtak vagy szállítottak betiltott Nvidia chipeket. Több tucat olyan weboldalt is találtak, amelyek a chipeket online kínálják az országon belül.

A washingtoni székhelyű Center for Advanced Defense Studies nonprofit szervezet beszerzési dokumentumainak áttekintése kimutatta, hogy

több mint egy tucat állami szervezet vásárolt feketepiaci Nvidia chipeket.

Az amerikai kormányzat néhány olyan szervezetet is megjelölt, mint amelyek a kínai hadseregnek nyújtottak segítséget. A Kínai Tudományos Akadémiához kapcsolódó egyetem még az Nvidia chipek által működtetett mesterséges intelligenciát is használta a nukleáris fegyverek tanulmányozására.

Egy kínai vállalkozó elmondása szerint cége áprilisban egy 2000 darabból álló, a legfejlettebb Nvidia-chipekkel felszerelt szervert szállított Kínába 103 millió dollár értékben. Elmondása szerint a chipeket nem volt nehéz beszerezni, és rendszeresen három-négy beszállítótól vásárolta meg a betiltott árut.

Az Nvidia közleményében kifejtette, hogy természetesen követi az amerikai korlátozásokat, de nem tudja ellenőrizni a teljes ellátási láncát.

Használt termékeink számos használt csatornán keresztül elérhetőek. Bár az eladás után nem tudjuk nyomon követni a termékeket, ha megállapítjuk, hogy valamelyik vásárlónk megsérti az amerikai exportellenőrzést, megtesszük a megfelelő lépéseket

– mondta Clarissa Eyu, az Nvidia szóvivője a Business Insidernek.