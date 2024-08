Az idei év sztárrészvénye egyértelműen az Nvidia, amely az elmúlt egy évben két és félszeresére emelkedett, ráadásul néhány napra a világ legnagyobb vállalata lett. Ez eleve rendkívüli eset, hisz korábban ezt a megtisztelő címet csak fokozatos, stabil emelkedéssel, eredményének sok éves, stabil növekedésével érte el az a néhány társaság, aki eljutott erre a szintre, többek között az Apple vagy a Microsoft.

Gyorsan, sokszorosára nőtt

Az Nvidia részvénye azonban hirtelen indult meg a mostani árhoz képest nagy mélységből 2022 őszén: akkor 12 dollár volt a most 109 dolláros részvény, vagyis kevesebb mint két év alatt szinte a semmiből lett átmenetileg a világ legnagyobb vállalata. Ezt a rendkívüli helyzetet az okozta, hogy 2022 őszén jelent meg a mesterséges intelligencia azon a szinten, amikor a nagy technológiai cégek figyelmét komolyan felkeltette, és az Nvidia volt az a cég, aki az ehhez szükséges chipek gyártásában tapasztalt volt, élen járt, így hirtelen a legnagyobbak elárasztották megbízásaikkal.

Nehéz beárazni

A cég árbevétele és nyeresége természetesen meredeken nőni kezdett, a többszörösére emelkedett, de amikor egy folyamat ennyire gyors, akkor nagyon nehéz becsléseket tenni arra, hogy a cég számai hogy fognak alakulni a jövőben, ezért a részvény árazása fundamentális alapon sokkal kevésbé lehetséges, mint más részvényeknél. Senki nem tudja ugyanis, hogy meddig tart ez a szinte őrült beruházási, fejlesztési ütem: maguk a nagy tech cégek sem biztosak benne, hogy a profitot olyan mértékben fogja megnövelni, ami indokolna ekkora beruházást, ugyanakkor félnek attól, hogy lemaradnak.

Ennek megfelelően érthető, hogy a részvényesek tanácstalanok, és egy-egy hír sokkal nagyobbat mozdít el az árfolyamon bármelyik irányba, mint amit hasonlóan nagy cégek esetében megszokhattunk. Az sem kizárható, hogy ezt szívesen ki is használják a nyilatkozók, amennyiben nem vetül rájuk a bennfentes kereskedés gyanúja: egy-egy nyilatkozattal akár 10 százalékos elmozdulás is elérhető, ami több százmilliárd dolláros értékváltozást okoz a cég értékében.

A gigantikus szám

Hogy a szerdai 330 milliárd dolláros elmozdulást értékelni tudjuk: jelenleg összesen 27 olyan cég van a világon, amelynek értéke nagyobb, mint 330 milliárd dollár, legközelebb a Louis Vuitton áll hozzá, amely Európa harmadik legnagyobb tőzsdei társasága. Ilyen pénzek megmozdulásának természetesen az is feltétele, hogy sokan kereskedjenek az Nvidiával, nagyobb intézményi szereplőket is beleértve.

A résztvevők indítékai

Ez meg is valósul, és több tényező befolyásolhatja a résztvevők döntését: ha valaki hosszabb hónapok, netán évek óta tartja a részvényt, bármikor úgy dönthet, hogy realizálja a nagy nyereséget, hisz nem tudni, hogy az árfolyamot hosszú távon indokolják-e a fundamentumok. Ha esetleg lecseng az AI-mánia, visszaeshet a cég értékesítése, és akkor az árfolyam ennek arányában óriásit eshet úgy, hogy ettől a cég továbbra is sikeres marad, csak beáll egy egyensúly a hirtelen keresletrobbanás után.

Másokat az befolyásolhat, hogy hisznek még a papír további emelkedésében, nincs részvényük, vagy azt korábban eladták, ezért a nagyobb visszaeséseket vételre tartják alkalmasnak. A spekuláció, a rövidebb távú befektetés megnövekszik, hisz a nagy mozgások vonzzák a gyors nyereségre vágyó, kockázattűrő befektetőket, ugyanakkor ők maguk esetenként tovább növelik a részvény mozgékonyságát, így előállhatnak a szokatlanul nagy napi vagy heti árelmozdulások.

Az óriási ugrás közvetlen háttere

A mostani óriási mozgás háttere, hogy az Nvidia a felpattanás előtti 5 tőzsdenapon nagyon sokat esett: 122 dollárról 104 dollár alá, ezen belül kedden 7 százalékot. Ezt részben az okozta, hogy a nagy technológiai cégek jelezték, hogy nem tudják, meddig fogják a gyors fejlesztést folytatni, vagyis ők is arra számítanak, hogy egy idő után lecsökkentik a chipvásárlások jelenlegi volumenét, így az Nvidia értékesítése visszaeshet.

Kép: Economx

Szerdán aztán az a hír, hogy a Microsoft mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiadásai 60 százalékkal 69 milliárdra nőttek a 2024-es pénzügyi évben, aminek nem kis hányadát az Nvidiának fizethette a társaság, begyújtotta újra a rakétát. A kereskedés közben zajlott az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatdöntő ülése is, ezt követően Jerome Powell, az intézmény elnöke jelezte, hogy szeptemberben indul a kamatcsökkentési ciklus. Erre még nagyobb lett az optimizmus, és így jött össze az Nvidia közel 13 százalékos ugrása.

Fennmaradhat a mozgékonyság

A részvény árfolyama feltehetően a közeljövőben is mozgékony maradhat, a most látotthoz hasonló elmozdulásokkal, mivel továbbra is kérdés, hogy az idei és esetleges jövő évi hatalmas fejlesztések után mi következik: fenn tudja tartani jelenlegi eladási volumenét az Nvidia, vagy visszaesik az értékesítés az erőltetett AI-fejlesztések után.