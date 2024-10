Hodorkovszkij: A Nyugat fű alatt továbbra is orosz gázt vásárol, szigorítani kell a szankciókat

Putyin még évekig húzhatja a háborút, de valójában már most is orosz rulettet játszik – mondja a volt Jukosz-vezér. Arra is felhívja a figyelmet, hogy még senkit sem sikerült felelősségre vonni a szankciók kijátszása miatt.