Eshet az elektromos autók ára, egyre olcsóbb a lítium

A járvány után mindent elkapott az áremelési őrület az ellátási láncok akadozása miatt, így a lítiumot is. Ez aztán megtolta az elektromos autók árát is, megtörve a hosszú távú csökkenő trendet. Most azonban kezd helyreállni a korábbi állapot.