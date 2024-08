Vélhetően támogatni fogják novemberben az EU tagállamai, hogy novembertől büntetővámokat vessenek ki a kínai elektromos autókra. A magyar kormány korábban többször is kifejtette, hogy ellenzi az intézkedést.

A kínai gyárak a szabályokat azzal készülnek kijátszani, hogy Európában építenek gyárakat, így tesz a Szegeden terjeszkedő BYD is. Csakhogy most úgy tűnik, ez sem lesz elég, az EU ugyanis pótadókat is bevezetne – írja a Szegeder.

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság kereskedelmi biztosa úgy vélekedik, hogy nincs szüksége az EU-nak olcsó elektromos járművekre a klímacélok eléréséhez.

Az uniós döntéshozók a blokk belső piacán való termelésre a külföldi támogatásokról szóló rendelet, azaz a Foreign Subsidies Regulation miatt vethetnek ki pótadókat, ami az akkumulátortermelőkre, az autógyártókra, valamint az egyéb beszállítókra is vonatkozhat.

A Bloomberg azt írta korábban, hogy a pótadós fejlemények kockázatot jelenthetnek az európai autóipari óriások számára is, melyek már most is azzal küzdenek, hogy a globális értékesítés növekedésének visszaesésével és annak érdekében, hogy versenyben maradhassanak, partnerséget kell kötniük a kínai versenytársakkal.