ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Kiderült, hogy a fideszes politikus nem pályáik biztosi pozícióra az EP-ben, cserébe a brüsszeli harcos szerepét szánja magának. Hogy miként lett az egykori, Schuman téren babakocsit tologató háromgyerekes édesanyából brüsszeli harcos, Varga Judit elmondta:

„mert úgy érezzük, hogy a világ kifordult a sarkaiból, és nekünk cselekednünk kell, hogy helyre billentsük azt. Ugyanezt érzik a német gazdák, a francia rendőrök, a holland kereskedők és a belga nyugdíjasok is.”

A volt igazságügyi tárcavezető többek között arról is beszélt az atv.hu információi szerint, hogy ő is ahhoz a generációhoz tartozik, amelyik 2004-ben, az EU-csatlakozásunk évében szerezte meg a diplomáját. Így később ő is abban a hitben ment Brüsszelbe dolgozni, hogy Európa politikája alapvetően Berlin Európa-politikáját jelenti. Volt is egy ennek megfelelő brüsszeli mondás a folyósokon: „ha nem tudod merre mész, kövesd a németeket”.

Ugyanakkor ő ezt már akkor sem vette komolyan, az viszont tény, hogy annak idején a német álláspont a stabilitás és a racionalitás szimbóluma volt Brüsszelben.

Ehhez képest, ami ma Németország Varga Judit szemében:

… politikailag instabil, gazdasága zuhanórepülésben, kormányzata cselekvőképtelen és támogatottsága történelmi mélységekben, társadalma káoszban forrong, külpolitikája értékalapú, azaz ideológiavezérelt, a közgondolkodást az indulatok és az érzelmek uralják, a józan, tisztességes állampolgárait, a csendes többséget pedig a liberális média-és véleményhegemónia némítja el vagy kényszeríti jóemberkedő igazodásra, magával rángatva már a sport és a kultúra világának kiemelkedő szereplőit is.

Hozzátette: „ebből az ideológiai őrületből ki kell lépnünk és nem szabad hagyni, hogy a kontinens jövőjéről való közös európai döntés egyetlen ország belpolitikai zűrzavarának túszává váljon”.

A liberális hegemónia válsága

E mellett Varga Judit hangot adott annak a véleményének is, hogy az Európát jelenleg uraló balliberális többség a brüsszeli bürokratákkal az élen, más európai országok társadalmaiban és közéletében is szörnyű károkat okozott már. Éppen ezért úgy látja: a liberális hegemónia történetének legnagyobb válságát éli át.

Ezen túl a Fidesz listavezetője az unióról is markáns kritikát fogalmazott meg azzal, hogy kijelentette: „az Európai Unió kifordult önmagából.”

Mindezt a következő érvekkel igyekezett alátámasztani:

évek óta nincs olyan kihívás, amelyre az EU megfelelő, hozzáértő választ adott volna;

sorra bukja el a mérkőzéseket a történelemmel szemben, aminek az európai emberek a legnagyobb vesztesei;

a békefolyamatok helyett a háborús eszkalációt sürgeti;

a családok támogatása és megerősítése helyett a harmadik világ problémáit importálja az unión belülre;

a demokráciát jogállamiságinak nevezett képmutatásra cserélte, párbeszédet pedig fenyegetőzésre, pénzügyi forrásokkal való zsarolásra és boszorkányüldözésekre;

a szankciós politika gazdasági válsággal fenyeget.

Politikai lavina indul Európában

Végül Varga Judit kitért hazánk EU-n belül helyzetére is, ezt úgy látja, hogy frontális támadást intézett hazánk ellen az Európai Parlament is, pedig az Európai Unió legjobb minősítésű igazságügyi rendszerét építettük ki. Szerinte ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy már a bizottság is elkezdte felszabadítani a Magyarországnak járó kohéziós forrásokat.

Az EP olyan frusztrált az igazságügyi csomag sikere miatt, hogy elfogadott állásfoglalásában a források megvonását és a 7-es cikkelyes eljárás tovább léptetését kezdeményezte Magyarországgal szemben, amely végső soron hazánk szavazati jogának elvételét alapozná meg – emlékeztetett Varga Judit az elmúlt hetek EP-vitáira. Mint mondta, ha Magyarország nyer valamiben, az Brüsszelben valakiknek vereséget jelent – fogalmazott.

Nem véletlen, hogy úgy véli, a júniusi EP-választás eredménye olyan lavinát indíthat el bizonyos országokban, amely a keményvonalas, szuverenista pártok előretöréséhez vezethet majd, például Ausztriában, Németországban és Franciaországban.

A volt igazságügy-miniszter éppen ezért jónak tartja az esélyeket, valamint meggyőződése, hogy a kivezető utat Magyarország képviseli. „Mert a többség már mi vagyunk! Európa jövője már mi vagyunk!” – zárta beszédét Varga Judit.