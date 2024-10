Van elég orvos az ügyeleteken, a biztonságos betegellátás valamennyi személyi és tárgyi feltételét biztosítják, a betegforgalmat folyamatosan figyelik és elemezik – közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az MTI-vel.

Az OMSZ arra reagált, hogy - mint fogalmaztak - az elmúlt napokban egyes sajtóorgánumok azt a valótlan információt közölték, hogy az ügyeletet ellátó orvosok száma nem felel meg sem a jogszabályi előírásoknak, sem a betegforgalmi igénynek, így az ügyeletes orvosok "horror terhelés" alatt dolgoznak. A valóság ezzel szemben az, hogy az általuk "vélhetően szándékosan" félreértelmezett jogszabály az új egységes ügyeleti rendszerben fővárosi kerülethatárok nélkül érvényes.

Az ellátóhelyek és az orvosok száma a lakosságszámmal arányosan és a működés eddigi tapasztalatai szerint helyesen állapították meg – emelték ki. Az új, betegközpontú ügyeleti rendszer nem a kerületi határokhoz, hanem a betegek szükségleteihez igazodik.

A beteg bármelyik ügyeleti ellátóhelyen ellátást kap a főváros és az ország egész területén. Ez az új rendszer egyik fontos előnye

– írta az OMSZ.

Múlt pénteken egyébként a Magyar Orvosi Kamara pénteken levélben kereste meg Takács Péter egészségügyi államtitkárt, a mentőszolgálatot, valamint az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (NNGYK) az ügyeleti rendszerben tapasztalt anomáliák miatt. Keczéry Attila, a MOK titkára a 24.hu-nak azt mondta, az egyik gond az, hogy lassan halad a háziorvosok szerződtetése. Az alapellátó orvosok fele még nem szerződött. Jelenleg körülbelül 860 háziorvos rendel Budapesten.

Nem követett el etikai vétséget A MOK többször is jelezte, hogy az ügyeleti rendszer egyik legnagyobb problémája, hogy a háziorvosokat - rendelkezésre álló mentőegység hiányában - rendre olyan feladatok ellátására is kötelezik, amelyek meghaladják szakmai kompetenciájukat.



Volt egy etikai ügy is, ahol egy háziorvos 2023. október 01-én, az OMSZ által irányított nyílt rádiócsatornán keresztül nyilatkozatot olvasott fel, amelyben jelezte, hogy szakmai kompetenciáját meghaladó feladatokat nem tud felelősségteljesen ellátni. A háziorvos hangsúlyozta, hogy ezek az utasítások veszélyeztetik a betegbiztonságot.



Az Országos Etikai Tanács elfogadta, hogy a háziorvos „a nyilatkozattal a betegbiztonság érdekében cselekedett”, és „a panaszlott saját tudása és lehetőségei szerint mindent megtett, hogy alkalmazkodjon a hivatása gyakorlásához és a megváltozott új ügyeleti rendszer feltételeihez”. Továbbá megállapították, hogy „a nyilatkozattétele nem kollégái ellen irányult, ahogy azt az OMSZ vélelmezte, a nyilatkozat emberi méltóságában senkit nem sértett, és negatív visszajelzés nem érkezett ezzel kapcsolatban”. Az Etikai Tanács megerősítette, hogy az OMSZ nem adhat olyan utasításokat az ügyeletes orvosoknak, amelyek meghaladják azok szakmai kompetenciáját. „Az első- és másodfokon eljáró etikai tanács is megállapította, hogy panaszlott orvos nem követett el etikai vétséget”.

Ha kell igazítanak a rendszeren

Amennyiben valamely ügyeleti ponton szükséges, az ellátók számát a betegszámhoz igazítják, ha kell, növelik.

Az OMSZ szerint az átlagos betegforgalom egyik budapesti ügyeleti ellátóhelyen sem éri el az egy beteg/óra értéket, ami alátámasztja, hogy az ellátók számának növelése jelenleg egyáltalán nem indokolt.

Október 23-ig meghaladta a 960 ezret az Országos Mentőszolgálat apellátási ügyeleti rendszerében ellátott betegek száma.

Jellemzően enyhébb egészségügyi problémákra az esetek több mint 90 százalékában az ügyeleti ellátás megfelelő megoldást jelentett, 87 ezer beteget kellett további szakellátásra vagy kórházi felvételre küldeni.

Több mint 92 ezer esetben a telefonos tanácsadás is elég volt, több mint 810 ezer beteget valamelyik ügyeleti telephelyen ellátták, 64 ezer beteghez pedig ügyeleti kocsit küldtek és az otthonukban látták el őket.

Az alapellátási ügyeletben ellátottak 36 százaléka gyermek, illetve 18 éven aluli fiatal volt. Az új ügyeleti rendszerben a főváros 18 ügyeleti telephelyén orvosok, mentőtisztek és diplomás APN (Advanced Practice Nurse) szakemberek látják el a betegeket.

Az október 1-jei indulás óta Budapesten 5035 beteget láttak el, közülük 1243-an gyermekek, illetve 18 év alatti fiatalok voltak. A telefonos tanácsadást 693 esetben adtak, 3468 beteget valamely ügyeleti telephelyen láttak el, 922 beteghez ügyeleti egységet küldtek. Az ügyeletben ellátott betegek mindössze 13 százalékát, 662 embert kellett további ellátásra kórházba irányítani.