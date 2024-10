A 2011 óta létező, de idén májusban 25 százalékkal megemelt légiforgalmi adó eltörlését, a biztonsági ellenőrzések díjának csökkentését és a szektor állami támogatását követeli a Repülési Iparszövetség Németországban, ahol az induló járatok jegyáraiban az adók és az illetékek már 30 eurót tesznek ki. A drágaság súlyos versenyhátrányba hozza a német légiközlekedést, amely a magas állami költségek miatt lassabban lábadozik a koronajárvány után. Korábban az Eurowings és a Ryanair is jelentős járatcsökkentéseket jelentett be válaszul, most viszont már iparági méreteket öltött a felháborodás, mert a repülés már nem megfizethető Európa legnagyobb gazdaságában – írja a Die Zeit. Brüsszelben is forrnak az indulatok, ahol a biztonsági személyzet újabb sztrájkja miatt a déli Charleroi repülőtéren (BSCA) minden kedden induló járatot töröltek – közölte a Brussels Times.