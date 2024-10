Budapesten a turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 39,9 százalékkal emelkedett az idei év első hat hónapjában, a szakemberek rekordévre számítanak, hangzott el Magyarország legnagyobb turisztikai fórumán, amit a Hungexpon rendeztek meg tizedik alkalommal.

A foglalási adatok alapján elmondható, folyamatosan emelkedik a vendégek száma, a belföldi turizmus egyensúlyban van a külföldről érkezők számával, mondta Csendes Olivér, a Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, a MICE Business Day-en. A MICE-szektor pedig a turisztikai ágazat az egyik legjövedelmezőbb válfaja, főleg az üzleti turistákra épít.

Prioritás az üzleti turizmus fejlesztése

A növekvő turisztikai keresletnek köszönhetően január és június között a turisztikai szálláshelyek vendégéjszakában mért forgalma Magyarországon 7,6 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a fővárosban és a vármegyék többségében bővült a forgalom, legnagyobb mértékben, húsz százalékos forgalomnövekedést Hajdú-Biharban mértek.

A fővárosban a külföldi, a vármegyékben pedig a belföldi vendégek töltöttek el több éjszakát a szálláshelyeken.

Országosan a külföldivendég-éjszakák részaránya (52 százalék) meghaladta a belföldivendég-éjszakákét. Az előbbiek száma 12, az utóbbiaké 3 százalékkal nőtt. A külföldi vendégek zöme Németországból, az Egyesült Királyságból és Csehországból érkezett.

A turizmus a magyar GDP 10 százalékát adja és közvetlen vagy közvetett módon 400 ezer embernek biztosít megélhetést.

2024 júniusában a hónap legalább egy részében nyitva tartó kereskedelmi szálláshelyek száma közel háromezer volt, a bennük található férőhelyek száma 299 ezer. A magán- és egyéb szálláshelyből mintegy 28 ezer üzemelt 223 ezer férőhellyel. A működő egységek száma 3,2 ezerrel nőtt, elsősorban a budapesti kínálat jelentős bővülésének hatására. A férőhelyek száma a fővárosban és a vármegyék többségében bővült, ez látszik a statisztikai hivatal adataiban.

Csomó versenyelőnyünk van

Budapestnek több versenyelőnye is van a többi európai desztinációhoz képest, mondta a ügyvezető. Az árak mérsékeltek, egyedi a gasztronómiánk, a kulturális örökségünk fantasztikus, tele vagyunk modern konferencia központokkal. A Duna kettészeli a várost Buda és Pest kulturális értéke más és más, és a város még éjszakai is biztonságos. A tömegközlekedés olcsó és sok látványosság elérhető, villamossal, busszal, metróval, és a vasúton is jól megközelíthető Magyarország.

Beszélt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről is. A légi kikötőből 44 ország 130 városa közvetlenül elérhető, 47 légitársaság kínál járatokat.

A budapesti repülőtéren júniusban megdőlt a mindenkori nyári rekord. Az év hatodik hónapjában több mint 1,5 millió utas fordult meg. Ezzel az első félév teljes forgalma elérte a 7,9 milliót, 7 százalékkal túlszárnyalva a járvány előtti rekordév számait. A Budapest Airport 2019 tavaszán nagyszabású fejlesztéseket indított el az elmúlt öt év alatt a repülőtéri beruházások értéke meghaladta a 130 milliárd forintot is, idén tavasszal pedig újabb, 17 milliárd forint összegű fejlesztéssorozat indult el.

Ráadásul a napokban derült ki, hogy a Budapest Airport lett Európa legjobb cargo repülőtere többek között Bécset, Brüsszelt és Lieget is maga mögé utasítva. Tavaly pedig Európa legjobb repülőtere díjat kapta meg, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.

A szállodai férőhelyekkel kapcsolatban Csendes Olivér megjegyezte, több mint 17 ezer projektet fejlesztettek, és több négy-és ötcsillagos szálloda is épült ez elmúlt években.

A turizmusban a szakemberek azon vannak, hogy javítsák a vendégek arányát, az üzleti turizmus fejlesztése is a prioritások között szerepel. Kiemelte, hogy konferencia és kongresszusi helyszínekben Budapest változatos helyszíneket tud szolgálni.

A siker garanciája lehet, hogy a Budapest brandet kell erősíteni, ez a mi házi feladatunk, mondta a vezérigazgató.

Felkért előadó volt Ciara Feely nemzetközi sales stratéga is, akit a top tíz iparági szereplő közé sorolnak. Úgy fogalmazott előadásában, hogy nagyon magas szintű bizalmat kell kiépíteni, amikor az ügyféllel kiválasztják a számára megfelelő helyszínt, földrészt, országot, szállodát, szolgáltatást. Alapvető fontosságú a stratégiai evolúcióban a bizalom, hangsúlyozta.