Részleteket közölt Nagy Márton a fővárosi Airbnb-lakások tervezett szigorításával kapcsolatban a Portfolio Economic Forumon. Mint mondta, historikusan kevés, mindössze 12 ezer lakás fog épülni 2024-ben. A tárcavezető szerint ez azért baj, mert egyre több lakást vásárolnak, vagyis előbb-utóbb lakás- és albérletinfláció alakul ki, pontosabban már ki is alakult.

A miniszter szerint kirívóan sok nemzetközi összehasonlításban is az az idő, amennyi ahhoz kell, hogy valaki akár egy 75 négyzetméteres lakást megvásárolhasson. Debrecenben és Budapesten 12 év kell ehhez. Aggasztónak véli azt is, hogy a fiatalok a havi jövedelmük 50-60 százalékát költik lakbérre, mivel az OECD szerint 30 százalék feletti aránynál már lakhatási válságról beszélünk, 40 százalék felett pedig kritikus a helyzet.

Ennek megfelelően Budapesten és országos szinten is beavatkoznak a folyamatokba.

A fővárosi Airbnb-k esetében legalább 2 éves moratóriumot vezetnek be, ennyi ideig nem adnak ki új engedélyeket. A 444.hu a tudósításában azt írja, hogy, ezen felül pedig négy-ötszörös adóemelést terveznek.

A lakásbérleti díjakat is megnézi a tárca, hogy azok mennyire reálisak, illetve miért emelkednek ennyire. Emellett pedig a szerződési feltételeket is átnézik. Nagy Márton megjegyezte, a kollégiumi férőhelyeket is növelik, ami szerinte szintén nem a kormány, hanem az egyetemek és a főiskolák feladata lett volna.

Ami a vidéki intézkedéseket illeti, a tárcavezető megemlítette, hogy országos lakásprogramot indítanak a fiataloknak, továbbá az otthonfelújítási programot is visszahozzák, ezen felül a SZÉP-kártya-juttatások 50 százalék is felhasználható lesz lakásfelújítás céljából.

Megnyitják továbbá az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások felhasználhatóságát, valamint munkáltatói lakástámogatási programot is indítanak. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a munkáltató albérletre vagy hiteltörlesztésre adna a munkavállalójának pénzt, akkor az valamilyen adókedvezményt jelentene a számára.