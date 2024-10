A turizmus a gazdaságpolitika központi eleme, amely a GDP közel 10 százalékát adja, és annak is kell maradnia – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságstratégiáért, iparért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára pénteken Budapesten, az iCon BUDAPEST Gazdaságpolitikai konferencián. Lóga Máté a Budapest mint turisztikai desztináció témában tartott beszélgetésen kiemelte: a Liszt Ferenc repülőtér visszavásárlása olyan meghatározó lépés volt, amely ezt támogatja. Budapest népszerűsége nő, minél több turista fogadásához pedig infrastruktúrára van szükség.

A Budapest Airporton 17 millió utasra számítanak az idén.

A kormány feladata a megfelelő infrastruktúra biztosítása, a terminálfejlesztésre szükség van.

A következő hónapokban komoly tervekkel kell előállni, és finanszírozót is kell találni.

A rövid távú lakáskiadás tervezett szabályozásáról azt mondta, hogy ez nemcsak Magyarországon, hanem Európában is trend lesz.

Orbán Ráhel, a BDPST Koncept vezetője szerint állami szerepvállalásra azért is van szükség a szektorban, mert a régiós versenytársak turizmusa is kap állami segítséget. Budapest jól áll a regionális versenyben, az épített környezete kiemelkedő, változatos szálláslehetőségekkel rendelkezik. Éttermek tekintetében is kedvező a helyzete, és számos kulturális szolgáltató működik. Több tudományos-üzleti rendezvény bevonzásához azonban nagy befogadóképességű kongresszusi központra van szükség – vélekedett, és reményét fejezte ki, hogy az üzleti turizmus fejlődhet.

Kreinbacher József, a Dorottya Experience Kft. tulajdonosa szerint Budapestnek helye van a világ vezető úti céljai között, számos kiaknázatlan lehetőséget rejt, példaként az élményturizmus területét említette.