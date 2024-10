Ez Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára Jámbor András ellenzéki képviselő írásbeli kérdésére adott válaszából derül ki.

Az államtitkár szerint a repülőtér környezetében alkalmazott fel- és leszállási eljárások kialakításánál olyan alapvető kritériumokat vettek figyelembe, hogy

a lakott területek lehetőség szerinti elkerülésével (forgalmas útvonalak, ipari területek felett történő haladással)

és a folyamatos emelkedés biztosításával csökkentsék a lakossági érintettséget és a káros anyag kibocsátást.

Fónagy János ír arról is, hogy a nagy forgalmú reptereknek a környezeti zaj kezelésére vonatkozó jogszabályi környezet előírja

a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek ötévenkénti elkészítését,

zajgátló védőövezet kijelölését és az azzal kapcsolatos intézkedések végrehajtását,

valamint zajmonitor rendszer üzemeltetését.

A zajmonitor rendszer által mért légiközlekedési zajterhelést a légügyi hatóság folyamatosan ellenőrzi.

Jelenleg nem indokoltak azonnali zajcsökkentő intézkedések

- emeli ki az államtitkár, azzal, hogy a Jámbor András által említett budapesti kerületekben

nincs zajhatárérték túllépés, illetve a Budapest feletti repülési eljárások kialakításánál a forgalom biztonságos lebonyolítása mellett a lakossági érintettség minimalizálását vették figyelembe.

A kormány a repülőtér új üzemeltetőjével együttműködve arra törekszik, hogy a helyi lakosságot minél kisebb zajterhelés érje - írja még Fónagy János.

A Szikra Mozgalom parlamenti képviselője, a Párbeszéd frakciójában ülő Jámbor András írásbeli kérdésében egyebek közt emlékeztet, hogy Lóga Máté gazdaságstratégiáért, iparért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkár és a Budapest Airport Zrt. igazgatóságának elnöke arról számolt be, hogy

augusztus végéig 11,4 millió főt ért a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér idei utasforgalma; ez 18,6 százalékkal több utast jelent a tavalyi év azonos időszakához képest, valamint a reptér áruforgalma még ennél is nagyobb ütemben, 49,7 százalékkal nőtt, vagyis meghaladta a 184 ezer tonnát.

Jámbor András azt írja, hogy az államtitkár szerint az új tulajdonosok és az üzemeltető célja, hogy ezt a teljesítményt még tovább fokozzák, és ennek érdekében a következő években megindulhat a reptér jelentős fejlesztése, így

2030-ra 20 millió,

2040-re pedig 25 millió főt is elérheti a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma.

Az ellenzéki képviselő aláhúzza:

a repülők fel- és leszállása által keltett zajhatás egyes kerületekben már most is rendkívül súlyos, a települési életminőséget alapvetően befolyásoló környezeti terhelést okoz nem csak a reptér közvetlen közelében fekvő kerületekben, de például Józsefvárosban és Ferencvárosban, az általa képviselt választókerületben is.

A megnövelt kapacitású repülőtér csak súlyosbítani fogja ezt a Közlekedési Hatóság által évek óta nem kezelt, a budapestiek tízezreit érintő problémát.

Ezek alapján tette fel a kérdést: Milyen konkrét intézkedéseket tervez a reptér tulajdonosa és üzemeltetője a jelenlegi Józsefvárost és Ferencvárost érő zajterhelés csökkentése érdekében?