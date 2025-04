Már alapból mindenki programozó

Ahhoz, hogy jobban megértsük, mi is a vibe coding, előbb más fogalmakkal is tisztában kell lennünk. A 'prompt engineer', azaz nyers magyar fordításban készség vagy kifejezés-mérnök, nem igazán egy létező szakma vagy szakterület, mivel lényegében mindenki prompt engineer, aki minél pontosabb megfogalmazással próbál az AI-alapú chatbotokkal vagy ügynökökkel beszélgetni.

Farkas Richárd, az SZTE Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszékének egyetemi docense az Economxnak azt mondta, a prompt engineering technikák közé tartozhat a prompt, azaz a megadott feladat strukturálása és megfogalmazása, amelyekkel a válaszok pontossága javítható a chatbotok esetében.

Ez a megközelítés már alapszinten is jól alkalmazható a nagy nyelvi modellek (LLM) esetében. A professzor szerint a Szegedi Tudományegyetemnek már több kísérleti projektje is van erre vonatkozóan: például kurzuskövetelményekről lehet egy chatbottal chatelni, illetve egy adott tananyagból automatikusan generál kérdéseket egy másik modell.

Emellett egyébként az LLM-től eltérő megoldásokkal is dolgozik az egyetem, például előrejelzi az egyetemi tanulmányi rendszer alapján azokat a hallgatókat, akiknél a lemorzsolódás kockázata nagyobb.

Farkas Richárd szerint az LLM-eket új támogató eszközként, nem pedig helyettesítőként kellene kezelni és tanítani a diákok számára, hasonlóan a gépi fordításhoz, ehhez pedig valamennyi kurzus módszertanát újra kell gondolni.

Programkód, vagy amit akarok

A fentiekhez képest az Egyesült Államok máris egy magasabb szinten jár, mint a prompt engineering: szakértők egy csoportja már arról beszél, hogy a 'vibe coding' lehet a következő áttörés

A vibe coding fogalmát Andrej Karpathy AI-szakértő találta ki, a lényege pedig az, hogy a kódolási folyamat maga mesterséges intelligencia segítségével történik, lényegében a kódírás oroszlánrészét a mesterséges intelligencia végzi el, miközben a felhasználó, aki a programozó maga, a folyamat irányítására koncentrál, a folyamatos ötleteléssel és leírással – írja a Medium.

A programozás ezen megközelítése a cikk szerint paradigmaváltást jelent: a szoftverfejlesztés ugyanis hagyományos értelemben a programozási nyelvek ismeretével és a szintaxisok pontos megírásával volt egyenértékű.

A nagy nyelvi modellek azonban képesek a problémaleírásokat egyszerű emberi nyelven megérteni és működő programkódot készíteni belőle.

Így aztán, ahogy a fogalomalkotó Karpathy humorosan fogalmaz, a legmenőbb új programozási nyelv az angol.

Az informatikus, aki korábban a Tesla és az OpenAI vezető munkatársa volt, úgy írta le a vibe coding működését, mintha az ember a saját számítógépével beszélgetne, arról, hogy mit szeretne. Úgy véli azonban, hogy ez már nem is igazán kódolás, mivel csak lát, mond és futtat dolgokat ahelyett, hogy minden egyes lépést és funkciót kézzel gépelne be.

Üresfejű programozók

A vibe coding segítségével lényegében olyanok is tudnak programozni magasabb szinten, akiknek alig vagy épp semmilyen programozási tudásuk nincs. A Redditen például többek között arról számolt be az egyik felhasználó, hogy vibe coding-al hozott létre rendkívül egyszerű, és működőképes weboldalt.

Marc Tuscher, a Sereact AI robotikai cég technológiai vezetője a Business Insider-nek azt mondta, a vibe coding-gal sokkal gyorsabb a munka, ezért a nagyjából 25 szoftvermérnökből álló csapatát is bátorítja a használatára.

Ugyanakkor Tuscher megjegyzi, hogy ezek az eszközök is hibáznak, amelyeket ki kell javítani, azonban szerinte még így is előnyben lesz az a szoftvermérnök a többiekkel szemben, aki vibe coding-ot használ, mint aki nem. Ezért is van az, hogy több iparági szereplő, köztük Sam Altman, a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezérigazgatója is buzdítja az ipart az eszköz használatára.

Szabados Richárd, az SZTE professzora a lapunknak ennek kapcsán megemlítette, hogy a jelenlegi LLM-ek egyik legnagyobb hiányossága, hogy még akkor is magabiztosan válaszolnak, ha az adott területen nem rendelkeznek biztos tudással.