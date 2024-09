AZ MBH Bank gyorselemzésében azt írja, hogy az idei évre a pandémia előtti utazóforgalom visszarendeződése várható, ami azt jelenti, hogy a tavalyi vendégéjszakák számát 5-7 százalékkal haladhatja meg.

A KSH adatai szerint idén augusztusban összesen 2,6 millió vendég 7 millió vendégéjszakát töltött el Magyarország területén. A vendégek száma 11 százalékkal, míg a vendégéjszakáké 3,6 százalékkal volt nagyobb mint egy éve ugyanekkor.

Ezen belül a belföldi vendége száma 9,2, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,7 százalékkal nőtt, míg a külföldi vendégeké 14, az általuk eltöltött vendégéjszakáké pedig 3,5 százalékkal nőtt.

Az MBH elemzői szerint 2024-ben, más országokhoz hasonlóan nálunk is folytatódni fog az idegenforgalom növekedési trendje, aminek következtében várhatóan visszarendeződik az utazóforgalom a koronavírus-járvány előtti szintre. Az elemzés úgy fogalmaz, hogy ezt a reálbérek növekedése, az infláció csökkenése, valamint a fogyasztói bizalom javulása is támogatják, ahogy a második negyedévben megismert SZÉP kártya és turisztikai adatok is.

Az infláció csökkenése miatt a beszerzési árak már nem kiugróak a vendéglátásban, és az éttermek pénzügyi helyzetében is javult a helyzet, miután normalizálódtak az energiaárak. Ugyanakkor a fogyasztói szokások megváltoztak: alacsonyabbak az egyfőre jutó vásárlási értékek – írja az MBH.

Az elemzés hozzáteszi, hogy amennyiben kedvezően alakul a gazdasági környezet, és oldódik a bizalom hiánya, akkor a reálbérek növekedése segítheti az éttermek bővülését is.

Ugyan a vendéglátás volumene meghaladta a 2021-es szintet idén, onnan azonban mégsem tud kitörni, miközben a forgalmi adatok ismét a pandémia előtti szintet érik el.

A vendéglátóhelyek forgalma az év első hét hónapjában meghaladta az előző év azonos időszakában mért szinteket.