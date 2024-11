Az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv részeként a SZÉP-kártyák is egyfajta vérfrissítést kapnak. A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint 2024. január-októberében a SZÉP-kártya feltöltések összértéke megközelítette a 348 milliárd forintot, azonban még mindig közel 90 milliárd forintnyi szabad forrás érhető el az egyenlegeken.

A tárca kiemelte, hogy a jövőben a kialakult online fogyasztói szokásokkal összhangban biztosítja, hogy ne csak fizikai, hanem digitális formában is használható legyen az üdülési kártya.

Közöltek, hogy a kormány a magyar munkavállalók egészségének megőrzése és aktív életvitelük támogatása érdekében Aktív Magyarok néven új zsebet nyithat jövőre a SZÉP-kártyán.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet alapján a munkavállalók az így kifizethető havi 10 ezer forintot kizárólag sportolásra, aktív életmóddal kapcsolatos szolgáltatásokra fordíthatják majd. Ennek keretében többek között szabadidős vagy sporteszközök kölcsönzésére, valamint sport és szabadidős képzésekre, de akár sportegyesületi tevékenység finanszírozására is felhasználható lesz a juttatás.

Így a SZÉP-kártyán keresztül évente fizethető összeg havi 10 ezer, évi 120 ezer forinttal nő, 450 ezerről 570 ezerre.

Az akcióterv kilencedik pontjának részeként a kormány a tárca szerint arról is döntött, hogy a családok lakáskörülményeiknek javítása érdekében 2025-ben a SZÉP-kártyára érkező juttatások 50 százaléka lakásfelújításra is felhasználható lesz, a béren kívüli juttatást többek között építőanyag, vasáru, festék, üveg, bútor, továbbá világítási eszközök vásárlásra is használhatjuk.