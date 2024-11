Az ingyenesen letölthető EgészségAblak applikációval az idei évre még közel 5500 időpont foglalható urológiai vizsgálatra - idézi az MTI a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát, aki a férfiegészség hónap kapcsán tartott egy sajtótájékoztatót. Magyarországon évente 4500-5000 új prosztatarákos beteget fedeznek fel és 1400-an halnak meg ebben a betegségben.

Rétvári Bence közölte, hogy novemberben 1600, decemberben pedig közel 3900 szabad időpont áll rendelkezésre urológiai vizsgálatra, országosan 131 intézményben. Hangsúlyozta, hogy az időpontfoglalás gyors és egyszerű, szinte három gombnyomással intézhető az okostelefonra telepített applikációval.

Őszi kampány Egy nagy kampány indul ősszel, aminek célja, hogy az urológiai betegségekre, a férfi bajok fontosságára felhívják a figyelmet. Októberben és novemberben 30 helyszínen lehet majd orvosokkal találkozni, hogy az egészségtudatosságra, a szűrésre felhívják a figyelmet, mondta korábban Szántó Árpád, a Magyar Urológusok Társaságának elnöke.

Már közel 3,5 millióan töltötték le az EgészségAblak alkalmazást, amelyen keresztül a páciensek hozzáférhetnek a korábbi zárójelentéseikhez, laboreredményeikhez vagy a felírt receptekhez is. Az applikációban olyan információk is megtalálhatók, mint a különböző betegségek, köztük urológiai betegségek tüneteinek a leírása.

Az EgészségAblakban a legtöbbször a bőrgyógyászati, a fül-orr-gégészeti és a szemészeti szakrendelésekre foglalnak időpontot a felhasználók. De Rétvári Bence szerint több időpont áll rendelkezésre például a sebészeti, a nőgyógyászati és a tüdőgyógyászati szakrendelésekre is.

Nyirády Péter, a Semmelweis Egyetem (SE) urológiai klinikájának igazgatója a férfiegészség hónap kapcsán a prosztatarák okozta megbetegedések megelőzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy a prosztatarák idejekorán felismerve teljes mértékben gyógyítható. A betegség jelei ma már egy egyszerű PSA (prosztataspecifikus antigén) vizsgálattal, egy csepp vérből kiszűrhetőek, nincs szükség kellemetlen rektális vizsgálatra.

Magyarországon évente 4500-5000 új prosztatarákos beteget fedeznek fel és 1400-an halnak meg ebben a betegségben. Ez azt jelenti, hogy naponta négy férfit veszíti el az életét prosztatatrák miatt

– hangsúlyozta.

Nyirády Péter hozzátette, hogy az a cél, hogy a szűrvizsgálatokkal, a betegség korai felismerésével a négyből legalább két beteget sikerüljön megmenteni. 50 és 70 éves kor között a férfiaknak évente ajánlott a vizsgálat, ha a családban már előfordult daganatos megbetegedés, akkor pedig már 45 éves kortól.

Már a praxisokban is elérhető a PSA-szűrés

Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető, háziorvos arról beszélt, hogy a tavalyi évben, egy 25 milliárd forintos európai uniós eszközfejlesztési projekt révén több mint ezer olyan kis laboratóriumi készülék került ki a közép-magyarországi régión kívüli háziorvosi praxisokba, amelyek alkalmasak a PSA-vizsgálatra.

Így a szűrés már háziorvosi rendelőkben is elvégezhető - tette hozzá. Kiemelte, hogy a készülékekhez 370 ezer teszt rendelkezésre áll a háziorvosi praxisokban. Tájékoztatása szerint a közép-magyarországi régióban is terveznek ilyen eszközbeszerzést. Békássy Szabolcs arra is kitért, hogy a háziorvos társadalom egyértelműen támogatja az EgészségAblak alkalmazás használatát, azt promotálják is betegek között.