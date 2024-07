Az érintett két országnak a legrosszabb esetben akár 20-30 százalékkal is vissza kellene fognia a teljesítményét az olajfinomítókban, ami miatt akár 5-10 százalékkal is emelkedhet a kiskereskedelmi üzemanyag ára. Pletsner Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője szerint ez abban az esetben fordulhat elő, ha nagyon eldurvulnának a viszonyok, és ezért a szállításokat teljesen leállítanák a Barátság II. kőolajvezetéken – számolt be róla a Portfolio.

A gazdasági portál cikke alapján a Paraméter.sk emlékeztetett arra, hogy a szlovák és a magyar politikusok és azt szeretnék, hogy az Európai Bizottság nyomást gyakoroljon Ukrajnára a helyzet tekintetében. Ugyanakkor az is megoldás lehet, ha egy másik orosz cég biztosítaná az ellátást a Lukoil helyett.

Ha nem sikerül az Európai Bizottsággal sem egyről a kettőre jutni augusztusban, akkor az ügyben érintett két ország választottbíróság elé viszi az esetet, a vita pedig akár az ukránoknak járó uniós vámmentességet is felülírhatja.