Miután Ukrajna részleges tilalmat rendelt el a területén áthaladó orosz olajra, Magyarországnak versenyt kell futnia az idővel, hogy az áramkimaradásokat és az üzemanyaghináyt elkerülje. Kijev júniusban szankciókkal megakadályozta, hogy a Lukoil vezetéken keresztül szállítsa a Közep-Európába értékesített kőolajat.

Mint ahogy az Economx is beszámolt róla, az orosz Lukoil és a Mol között 2025-ig érvényes a szállítói szerződés, melyről 2019-ben állapodtak meg. A Lukoil a Barátság kőolajvezeték déli szakaszán keresztül szállít Magyarországra nyersolajat, a Mol olajimportjának kétharmadát pedig orosz szállítások teszik ki.

A Totalcar szemléjében azt is hozzáteszi, hogy tovább növeli az ellátásbiztonsági kockázatokat, hogy a kőolajvezeték déli ága hazánkon túlmenően Csehország és Szlovákia felé is viszi tovább a nyersolajat, ami azt jelenti, hogy ha a Lukoil-nak az említett két országgal is van élő tranzitszállítási szerződése, akkor ebbe az irányba is megakadt a szállítás.

A jelenlegi információk alapján azonban a lap szerint csak a legrosszabb esetben alakulhat ki üzemanyaghiány. Magyarország ugyanis rendelkezik 90 napra elegendő stratégiai készlettel, amiből a hiányt pótolni tudja. Erre már volt precedens a koronavírus-járvány idején.

Az is elképzelhető, hogy megjelenhetnek olyan alternatív beszállítói források, amelyek nincsenek rajta a szankciós listán, így biztosíthatják a kieső mennyiséget a magyar piac számára. Emellett szintén számítani lehet a nyugat és egyéb, nem Oroszországból származó szállítmányra az Adria vezetéken keresztül, melynek a bedolgozási aránya időszakosan megemelhető a Mol finomítójában.