A szombat délutáni demonstrációt a Belügyminisztérium elé több civil szervezet, köztük az Egységes Diákfront, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), a Fridays For Future Magyarország, a Hang, az ADOM Diákmozgalom, az Országos Közös Akarat és a Civil Bázis szervezte.

A szervezők az eseményt az oktatásért is felelős Pintér Sándor belügyminiszterre utalva „Pintér cirkusznak” nevezték el.

A szervezők az esemény leírásában hangsúlyozták: részsikerként könyvelhető el, hogy a kormány januártól az előzetesen ígért 10 százalék helyett végül 32,2 százalékkal emeli meg a tanárok fizetését. „Megtört a jég, Pintér Sándort lefektetjük aludni” – jelentették ki az esemény meghívójában, ahol kiemelték azt is: amiatt kell most ismét tüntetni, mert a béremelést meg kell védeni.

Továbbá a demonstrálók szerint a béremelés csak az első lépés volt a jobb oktatáshoz vezető úton, a jövőben egyenlő esélyeket, tanszabadságot, gyakorlatias hozzáállást és a szegregáció felszámolását is ki szeretnék harcolni.

A helyszínről tudósító Index arról számolt be, hogy az Egységes Diákfront egyik aktivistája, Perlaki-Borsos Noel a tüntetésen elmondta: csaknem húszezer tanár hiányzik a közoktatásból, és mintegy tízezer diák tanul külföldön. Ez a szám pedig évről évre növekszik.

Hipnotizálták „Pintér Sándort”

A fiatal azt is kijelentette: „a mágus Pintér Sándor belekezdett a számmisztikába”. Ezalatt azt értette, hogy a tanárok még most sem tudják, mennyit keresnek majd februártól, a 32,3 százalékos emelés csak átlagban értendő. Az azonban, hogy egyénileg, teljesítmény alapján ez mit jelent, egyelőre rejtély.

Ezután két diák lépett a színpadra egy bábuként bohócorrot viselő Pintér Sándor figurával. Közölték, mivel a rendőrség nem engedte, hogy a kartonbábut megdobálják, és ledöntsék, emiatt úgy döntöttek, inkább hipnotizálják, azaz elaltatják. Majd valóban el is altatták a bábut.

Nem történt konfliktus a rendőrökkel

A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrei a hideg időjárásra tekintettel meleg teát osztottak a tiltakozóknak, akik többször is Pintér Sándor távozását követelték. Az MTI értesülése szerint a rendőrség 200 liter teát készített az eseményre.

A felszólalások és a műsor után a jelenlévők köszönetet mondtak a rendőröknek is, amiért nem vetettek be könnygázt, majd azt is megígérték, hogy folytatják a tiltakozást. Zárásképp a tömeg elénekelte az utóbbi években zajló diák-és pedagógustüntetések himnuszává vált Mi vagyunk a Grund! című dalt a Pál utcai fiúk című musicalből.