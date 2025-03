A helyi önkormányzati pénzügyi stabilitását erősítő törvényjavaslat társadalmi egyeztetése kapcsán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egyeztetett négy megyei jogú város vezetőjével, így Debrecen, Kaposvár, Székesfehérvár és Nyíregyháza polgármesterével – közölte az NGM.

A közlemény szerint a tárcavezető arról biztosította a nagyvárosok polgármestereit, hogy azzal, hogy a Kincstárnál vezetik számláikat, az önkormányzatok pénzügyi autonómiája és döntési szabadsága továbbra is megmarad, az nem sérülhet.

Kapcsolódó A túlélés a kistelepülések célkitűzése

A közlemény szerint továbbra is rendelkezhetnek az önkormányzatok pénzükkel, adminisztratív vagy pénzügyi többletteher nélkül. Emellett a kereskedelmi banki kapcsolataikat és napi pénzügyi tevékenységüket is változatlanul végezhetik és továbbra is befektetési lehetőséget jelent a helyi önkormányzatok számára a csak általuk vásárolható Önkormányzati Magyar Államkötvény, amelynek éves hozama megegyezik a jegybanki alapkamattal, ami jelenleg 6,5 százalék.