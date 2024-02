Dzsudzsák Balázs még három és fél évvel ezelőtt alapított egy céget többedmagával, amely tevékenységi köre alapján egy űrjármű gyártásra szakosodott vállalat . 2020-ban az izraeli légitársaság, az Atlas LTA is beszállt tulajdonosként, ez a cég már kész tervekkel rendelkezett a léghajógyártás területén. A cég több szabálytalanságot is elkövetett, törölték az adószámát, bár még van visszaút, ahogy arról korábban is írtunk.

Lamborghini és Ferrari a garázsban, sok százmillió a cihában

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal célkeresztjébe gyakran kerülnek bele olyan vállalkozások, amelyeknél még komolyabb problémák merülnek fel, például indokolhatatlan vagyongyarapodás jelei mutatkoznak. Ez történt 2023 novemberében is, amikor egy számlagyárra csaptak le.

A pénzügyőrök rátették a kezüket egy bűnszervezet vezetőjének garázsában talált limitált szériás Ferrarira, amelyből mindössze csak húszat gyártottak az egész világon. A luxusjárgány csomagtartójából pedig több mint 1,1 millió euró került elő. Egy másik helyszínen pedig egy Lamborghini Urus-t parkoltattak.

A pénzügyőri akcióval érintett bűnszervezet számlagyárként működött. Az elkövetők 2021 nyarától összesen 472 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. Jelentős értékű ingatlanok, luxusjárművek és hatalmas mennyiségű készpénz lefoglalásával, illetve zár alá vételével csaknem 1,2 milliárd forint összegű vagyont foglalt így le a hatóság.

Őrzővédők kollegiális kapcsolatban bűnözőkkel

Több mint ötmilliárd forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat őrzésvédelemmel foglalkozó cégek vezetőivel szemben tavaly decemberben. A megrendelők munkavállalóit fiktíven más társaságokhoz jelentették be, többlépcsős céghálót létrehozva, amelynek legalsó szintjén a foglalkoztatással járó közterheket és a szolgáltatás nyújtása után fizetendő áfát nem fizették meg – írta a 168.hu.

Az ügyészi intézkedések folytán 430 millió forint térült meg a költségvetésnek okozott vagyoni hátrányból. A NAV illetékes igazgatósága által folytatott nyomozásban korábban 1,4 milliárd forintnyi vagyont biztosítottak.

Hamis autódiagnosztikai eszközök 800 milliós értékben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) december közepén közölte a Facebookon, hogy hamis autódiagnosztikai eszközöket foglaltak le 800 millió forint értékben. A tájékoztatás szerint a lakásban mintegy ezer Elf Bar és 20 millió forint készpénz is lapult. A Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdonjog-védelmi Szakmai Egyesületének (JAF) eddigi legnagyobb felderítése a mostani.

A NAV munkatársai a JAF együttműködésével rendszeresen tartanak ellenőrzést szaktanácsadói támogatásával. 2023-ban Pest vármegyében hat ellenőrzésen találtak hamis autódiagnosztikai eszközöket, összesen 70 millió forint értékben. Ezúttal kockázatelemzés alapján indultak el egy nagytarcsai címre, ahol végül számla nélkül vásároltak hamis autódiagnosztikai eszközt.

A pénzügyőrök az eladó budapesti lakását is átkutatták, ahol 777, a szakértői vélemény alapján hamis diagnosztikai eszközt találtak.

A hamis termékek iparjogvédelmi értéke meghaladja a 264 millió, szerzői jogi értéke az 556 millió forintot, a jövedéki termékek értéke pedig a 8 millió forintot – írta az Index.

Hárommilliárd forint eltűntetése körhintacsalással

2023 márciusában az mfor.hu írt arról, hogy hárommilliárdos áfacsalás miatt hallgatott ki több mint másfél tucat embert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az unióból beszerzett prémium kategóriás mobilokkal üzletelt az a bűnszervezet, amelyre a NAV nyomozói csaptak le a közelmúltban: a nyomozók húsz embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat-felhasználás megalapozott gyanúja miatt.

A bűnözői csoport úgynevezett körhintacsalással több mint 3 milliárd forint áfát tüntetett el. A láncértékesítésben részt vevő uniós és belföldi partnercégek élére stróman ügyvezetőket ültettek; a termékbeszerzések és értékesítések valójában színlelt gazdasági események voltak, a bűnszervezet vezetőjének keze közül sem a pénz, sem a telefonok nem kerültek ki.

A NAV nyomozói, bevetési járőrök és IT-egységek, illetve pénzkereső kutya segítségével csaptak le a bűnbandára. Az okozott kár biztosítására

nagy összegű készpénzt, 259 befektetési arany- és ezüstérmét foglaltak le, valamint bankszámlákat, ingatlanokat és gépjárműveket zároltak több mint 4 milliárd forint értékben.

Lapunk a nyár közepén arról számolt be, hogy a NAV a reptéren is lecsapott. Mintegy négyezer tégely, csaknem nyolcmillió forintot érő svéd nikotinos párnácskát foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatóságának munkatársai. A NAV azt közölte, hogy a küldemények birtoklása és kereskedelme jövedéki engedélyhez kötött. A cég ügyvezetője a jövedéki termékek adózását és jogszerű birtoklását nem tudta igazolni, ezért költségvetési csalás bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki.