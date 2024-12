A használt italcsomagolások begyűjtését, kezelését végző MOHU Zrt. szerint a bolt tulajdonosának ekkor nincs választása, ugyanis a visszaváltási díjas termékek forgalmazásáról szóló kormányrendelet megszabja: amennyiben az automata meghibásodik, az üzlet köteles átállni kézi visszaváltásra.

A falusi boltokban már 1500 helyen működik a kézi visszaváltás, amely a hulladékgazdálkodási cég közlése szerint bővülhet – tudta meg a Sonline.

A lapnak azonban panaszkodnak a kézi visszaváltásra a helyi kisebb üzletek tulajdonosai. Tombor Péter, a batéi ABC tulajdonosa például elmondta: szeretne csatlakozni a rendszerhez, ám ehhez fizikai akadályai vannak, miután kellő tároló kapacitás híján nem tudná hová elhelyezni a begyűjtött, visszaváltott flakonokat. Pláne, hogy naponta száz visszaváltható csomagolású terméket adnak el az üzletben. Bár a vállalkozó kérte a MOHU-t, hogy telepítsenek nála automatát, ez egyelőre nem sikerült.

Baracskai Eszter, a szintén kis üzletnek számító Kovács ABC üzletvezetője szintén a helyhiányt panaszolta, ahogy a munkaerőhiányt is felhozta, hiszen minden egyes üveget egyenként le kell csippantani, ehhez plusz ember is kellene. A béreket azonban már így is alig tudják kitermelni.