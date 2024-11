A MOHU a szelektív hulladékgyűjtést ösztönző programja keretében országszerte több mint egymillió kukát oszt ki a lakossági ügyfelek számára olyan területeken, ahol a papír-műanyag-fém hulladékok gyűjtése eddig zsákokban történt, illetve ott, ahol a konyhai élelmiszer-hulladékok gyűjtése bevezetésre kerül – írja keddi közleményében a cég. A REpont automatákat is üzemeltető vállalat közölte, ingyen biztosítja az eszközöket, amelyeket a területi szolgáltatók juttatnak el a háztartásokhoz.

Tájékoztatásuk szerint

a tetemes mennyiségű gyűjtőedény kiosztása 2025 év végéig történne meg. A kiosztott kukák fele az élelmiszer-hulladékok, a másik félmillió pedig a papír-, műanyag- és fémhulladék szelektív gyűjtésére szolgál majd.

Nem titkolt céljuk az új kukákkal növelni a szelektíven begyűjtött hulladékok arányát és a szolgáltatási színvonalat.

Elismerték, hogy voltak gondok az eddigi rendszerrel

A vállalat igényfelmérése alapján eddig nyolc regionális hulladékgazdálkodási szolgáltató kapott összesen 202 406 darab papír-, műanyag- és fémhulladék szelektív gyűjtésére szolgáló kukát, ezeket 230 településen osztják ki. A kiosztás folyamatos, mostanáig mintegy 100 ezer edény jutott el a háztartásokhoz, év végére pedig 150 ezerre emelkedik a kirakott új kukák mennyisége – ígérték.

Mintegy elismerőleg kifejtették:

a korábban használt szelektív szemeteszsákok könnyen elszakadnak, kevesebb hulladékot képesek befogadni, illetve felesleges hulladékot generálnak, míg az új, merevfalú kukák időtállók, segítségükkel pedig a hulladék jobban tömöríthető, a gyűjtés pedig ezzel hatékonyabb.

Azt is elárulták, a MOHU és a Mol-csoport vállalta, hogy

a következő években több százmilliárd forint értékben fog beruházni a hazai hulladékgazdálkodás fejlesztése érdekében, mindezt azért, hogy teljesítse az Európai Unió által előírt 10 százalékos lerakási, és 65 százalékos újrahasznosítási célokat.

Íme pár példa a tervezett beruházásokra:

83 új, modern hulladékudvart épít, ezek lehetőséget biztosítanak a hulladékok kényelmes leadására, elkülönített gyűjtésére;

360 ezer tonna éves kapacitású energetikai hasznosítót épít;

Több mint 20 szuperválogatót épít;

Fejleszti és bővíti a kukásautó flottákat az országban;

Új kukák beszerzésével fejleszti az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert;

Jelenleg 1500 textilkonténer elérhető országszerte, 2026-ra 6000 db a cél, 1000 új gyűjtőt már idén kihelyezett;

A visszaváltási rendszer kialakítása részeként a Mol-csoport csaknem 40 milliárd forint értékben telepített automatákat országszerte.

Évtizedes mérföldkövet céloztak meg

Arra is kitértek, az új edények bevezetése az élelmiszer-hulladékok esetében különösen indokolt. A MOHU az ilyen hulladékok gyűjtésében is jelentős fejlesztéseket hajt végre a körforgásos gazdaság erősítése jegyében. A leghatékonyabb megoldást az élelmiszer-hulladék házhoz menő gyűjtése jelenti. A vállalat ezért 2024-ben tesztjelleggel, elsősorban 14 településen, azok társasházas övezeteiben biztosít 14 ezer 120 literes gumitömítéssel és patentzárakkal ellátott kukát, illetve ezen társasházakban található lakásoknak 188 ezer, szag- és kifolyásmentes 5 literes edényt. A házhoz menő gyűjtés már folyamatban van. Felvázolták:

A MOHU vállalta, hogy a települési hulladékoknál, 2035-ig eléri az Európai Unió által meghatározott 65 százalékos újrahasznosítási arányt. Ez a szám Magyarországon jelenleg 32 százalékon áll.

Ennek egyik eszköze az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszere (DRS), amelyben már 5-6 millióra nőtt a naponta visszaváltott palackok, üvegek és dobozok száma. A papír-műanyag-fém hulladékok gyűjtésére kiosztott kukák révén pedig a szelektív gyűjtés mutatói is számottevően emelkedtek: az érintett területeken akár 20-40 százalékkal is nőtt a szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége – sorolták.

A MOHU folyamatosan szerez be új kukákat: a papír-, műanyag- és fémhulladék gyűjtésére további 293 ezer szelektív kukát szerez be és oszt ki 334 településen, míg az élelmiszer-hulladékok gyűjtéséhez további 16 ezer darab 120 literes, illetve 384 ezer darab 5 literes edény beszerzése van folyamatban, kiterjesztve a rendszert újabb településekre is – árulta el a hulladékkal foglalkozó cég.