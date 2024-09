A szövetség közleményében emlékeztet, hogy már 2022 és 2023 nyarán is felhívta rá a figyelmet, hogy folyamatosan eltűnőben vannak a boltok polcairól az újratölthető italcsomagolások.

A jogszabályi keretek között mindemellett a Penny és a Lidl is megszüntette a többutas göngyölegek forgalmazását, és csak egyutas automatákat vett igénybe. A Coop üzletekben ugyanakkor még minimálisan előfordulnak a kínálat többutas csomagolású termékek.

Ha mindez nem volna elég, a Humusz Szövetség arra is felhívja a figyelmet, hogy ahol még használnak újratölthető italcsomagolásokat, ott azok forgalmazója maga az áruházlánc, és csak a saját kínálatában szereplő címkéjű üvegeket veszi vissza a MOHU-s gépekben, így a legtöbb helyen rengeteg újratölthető üveg kerül az üveghulladékba.

Szakértők azt is vizsgálták június közepe és július vége között, hogy az egyes helyszíneken a betétdíjas rendszer bevezetése óta mennyi többutas palackot dobtak ki. A közlemény szerint a rendszer élesedése előtt legfeljebb 1-2 visszaváltható palackkal lehetett az utcákon találkozni, az új jogszabályi keretek óta azonban ez 15-20 darabra ugrott.

A Humusz Szövetség meglátása szerint emellett a Tesco és a Spar is már csak a legnagyobb üzleteiben forgalmaz újratölthető üveges termékeket vagy csak részben. A sörforgalmazók a vendéglátásból is visszavonják az üveges kiszerelést, ott a dobozos mellett a csapolt sör a meghatározó az idei szezontól kezdődően. Ezt pedig a vendéglátósok is kedvelik, mivel nem kell bajlódniuk az üveges rekeszekkel. A boros és az üdítős palackok is átállnak eldobhatóra, nagyrészük az utcára kerül.

A Szövetség megjegyzi, hogy a gyártók költségei a kevesebb újratöltési forduló miatt nőnek, így várhatóan ők is a megszüntetés mellett döntenek.