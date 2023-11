Szinte minden elemében megújult Magyarország első, Régi posta utcai McDonald's étterme. A márka hazai jelenlétének 35. születésnapja alkalmából elkészült felújítás során különleges minőségű, exkluzív éttermekben alkalmazott belsőépítészeti anyagokat használt fel a Market Építő Zrt. a mindössze 4 hónapig tartó, közel egymilliárd forintból megvalósított a kivitelezés során – számolt be róla a Magyar Építők.

A beltérben a fekete és az arany szín dominál, melyek eleganciát és luxust kölcsönöznek a térnek.

Az étterem belső falait valódi látszóbeton díszíti. Az akár 300 kg súlyú betonlapok kivitelezése és elhelyezése komoly szakmai feladatot jelentett a felújítás során.

Kép: Magyar Építők

Emellett, az étteremben lévő McCafé területén a padlót és a falakat természetes fapanelekkel burkolták, az éttermi vendégtér többi részén pedig öntött, aprólékosan kidolgozott és felcsiszolt terrazzo burkolatot tettek le.

Az exkluzív megjelenés a lámpaburkolatokra is kiterjedt, amelyeket rézből készítettek. Ez az anyaghasználat teljesen egyedi a „Meki” világában, még nemzetközi viszonylatban is. A réz, mint alapanyag, emellett az álmennyezet és a pillérburkolat berakásaiban is visszaköszön.

Az éttermet egy magyar grafikusokból álló csapat által tervezett, különleges falgrafika is díszíti: a Graphasel Design Studio alkotása a Régi Posta utcával szemben lévő budapesti nevezetességeket ábrázolja.