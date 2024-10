Az elmúlt hónapokban nagyot mentek a magyar közéletben azok a hírek, melyek a hazai egészségügy hiányosságairól szóltak – a nyári uborkaszezonban ezek a hírek tematizálták leginkább a közéletet. EP-képviselők járták hőmérőkkel a kórházakat, de a kormány nyugtatott, hogy minden rendben van, ez is csak klímaváltozás egyik hatása, és különben sem lehet a kinti levegőnél 10 fokkal hidegebbet „csinálni” egy épületben (via Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter). Aztán augusztus közepén Pintér Sándor belügyminiszter nemes egyszerűséggel egy rendeletben meghatározta, mikor van meleg a kórházakban. De találtak penészes mennyezetű konyhát is – legalábbis a képek alapján nagyon annak tűnt –, de később, egy nyár végi kormányinfón kiderült, hogy az csak „zsírra szállt por” volt (via Vitályos Eszter kormányszóvivő).

Mintha rakétatalálat érte volna szegény MÁV Kórházat

Kaptunk a napokban néhány képet a fővárosi – egykori – MÁV Kórház szülészeti osztályáról, egészen pontosan az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház szülészet-nőgyógyászati osztályáról – hangsúlyoznám, hogy a napokban, tehát a lentebb található képek nem a világháborút követően készültek, hanem 2024 októberének elején.

Kép: Economx, Olvasónk

A képeken az épület egyik (második vagy harmadik) emeletének erkélye látható. Még a laikus szakszem is építészeti bravúrok és megoldások sorát veheti rajtuk észre:

a falazatban (pillér?) reméljük, hogy betonacél is található, mindenesetre sok jót nem jelent a kilátszó rozsdásodó drótrengeteg;

klasszikus vegyesfalazatról van szó, amivel semmi baj nincsen, hiszen évtizedekkel ezelőtt tényleg mindenki abból épített, amihez hozzájutott – itt is tökéletesen megfér egymás mellett többféle tégla, egy kis törött cserépdarab a hézagokba amolyan jóvanazúgy’-megoldásként;

az erkély bal oldalán – vagy rendezői jobb? – a korlát alja úgy döntött, meggyógyult, megszült, és ott is hagyja a kórházat, azonban voltak, akik ezt nem engedték: néhány vascsövet az erkély talapzatához csavaroztak, a végével pedig még épp elcsípték a korlát alját, így az még egy darabig – kérdés, hogy meddig – még az épület szerves részét képezi;

a második vagy a harmadik emeleten járunk, azonban ha a növényzet így burjánzik tovább a betonon, lassan a fűnyírás is időszerű lesz, pedig már a tél közeleg.

Fun fact: az egész épület azzal van kitacepaózva, hogy „omlásveszély”, és értelemszerűen az erkélyekre is tilos kimenni.

További bónuszként pedig azt is megtudtuk olvasónktól, hogy a lift is igen érdekesen működik: úgy van programozva (?), hogy ha egyszerre több emeletet is célba veszünk utazótársainkkal, akkor a második emelet lesz a végállomás – harmadik már nem játszik, hiába oda indultunk, egyszerűen „nem tudja” megugrani a szoftver. Az egyetlen tuti megoldás a lépcsőzés, ami mondjuk a kilencedik hónapban már nem biztos, hogy nagyon vidám.

Az érintett képekkel megkerestük a kórházat is, hogy vajon mi tartja őket abban vissza, hogy ezeket az állapotokat érdemben rendezni tudják. Érdeklődtünk, hogy ...

Minek köszönhető a jelenlegi állapot, hogy ilyen szinten elhanyagolták az épületet?

Mikor indul majd a felújítás, az mennyibe kerül majd?

Valamint érdeklődtünk az omlásveszély felől is, hogy az nem fenyegeti-e a betegeket, látogatókat?

Amint válaszolnak, cikkünkben azt jelezzük, és újat írunk.