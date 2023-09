A BAMA egy olvasói beszámoló alapján azt tette közzé, hogy annak ellenére, hogy még a Halloween is arrébb van, a boltokban már szeptemberben megjelentek a karácsonyi édességek.

Az olvasók véleménye megoszlik az ünnepi árukkal kapcsolatban, ugyanis egyesek szerint a karácsonyi édességek megjelenésének a karácsony közeledtét kellene jelentenie, ami jó érzéssel tölti el a vásárlásokat. Sajnos a mai gyerekek ezt nem érezhetik át az üzletek effajta sürgető hozzáállása miatt.

Más viszont úgy gondolja, hogy a karácsonyi édességek egyes helyeken már kint vannak a polcokon, nem jelenti azt, hogy ezeket meg is kell vásárolni.

Bizonyára van rá azonban kereslet, ezért alakult ki ez a fajta kereskedelmi gyakorlat. Mert van például, aki apránként szerzi be az ünnepi asztalra valót, így nem egyszerre terheli meg a pénztárcát a sok kiadás. Idén húsvét környékén is előfordult, hogy még akciósan lehetett szaloncukrot kapni néhány üzletben. Amit karácsonykor nem tudtak eladni, hónapokkal később is még árusították.