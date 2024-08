Nőttek a fogyasztói árak júliusban az előző év azonos hónapjához képest. Ahogy vártuk, megtört a csökkenő trend és a júniusi 3,7 százalékot 4,1 százalék követte. „A friss adatok az üzemanyagok árának várt megugrásán túl is tartalmaznak egyedi kiugró tételeket, amik miatt jóval a szezonális trend felett alakult a havi átárazódás" – reagált Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. Az MBH szerint a mai adat kellemetlen meglepetést jelent, a problémát az infláció szerkezete okozza.

„A mai adat kellemetlen meglepetést jelent. Nem is feltétlenül a meglepetés mértéke nagy (hiszen az éves indexben ez csupán egy tized százlékpontot jelent az általunk várt 4,0 százalékhoz képest), hanem az infláció szerkezete" – hangsúlyozta az adatokra reagálva Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrumának igazgatója.

A szakember szerint az, hogy a szolgáltatások továbbra is 9 százalék feletti mértékben drágulnak éves alapon, egyelőre messze nincs összhangban az MNB inflációs céljával.

Az éves maginfláció a maga 4,7 százalékos értékével az MNB által várt 4,6 százalékos-os értéket ugyancsak meghaladja. Az élelmiszerek drágulása is a várt felett alakult, itt különösebb drágulásra nem számítottunk, ugyanakkor ez a csoport kívül esik a maginflációs tételeken.

„Ugyanakkor az is látható, hogy a mostani negatív meglepetést a szolgáltatásoknál alapvetően az üdülési szolgáltatások árainak nagyon jelentős megemelése okozta, más termékkörökben ennél azért mérsékeltebb árazás látható. Ráadásul a következő hónapokban továbbra is arra lehet számítani, hogy 4 százalék alá visszacsökkenjen az éves headline index. Amit közelről kell figyelni, hogy a maginfláció a következő hónapokban milyen mértékben emelkedik majd tovább. Év végére a headline index továbbra is 4,5 százalék környékére várható a mai adatközlést követően. Éves áltagban egyelőre tartjuk a 3,8 százalékos előrejelzésünket erre az évre" – így Árokszállási.

A 3 százalékos jegybanki inflációs cél stabilan fenntartható elérése csak 2025-ben, annak is inkább a második felében várható, noha az éves átlagos infláció még a jövő évben is meghaladhatja még a 3 százalékot (előrejelzésünk 3,5 százalék).

„A júliusi inflációs adat meghaladja a várakozásainkat, ami továbbra is óvatosságot indokol az MNB részéről. Eközben azonban a nemzetközi kamatkörnyezetben egyértelmű csökkenést láttunk az elmúlt napokban (különösen a tengerentúlon), ami legalább részben tartós lehet. Így, bár a mostani adat negatív meglepetést jelent, továbbra is úgy látjuk, hogy idén legalább egy kamatcsökkentés érkezhet még az MNB részéről, 6,5 százalékra. Ezen előrejelzésünkben ráadásul lefelé mutató kockázatokat érzékelünk. Azonban a piaci kamatvárakozások az elmúlt hetekben váratlanul nagyot csökkentek, és a mai inflációs adat tükrében egyáltalán nem vagyunk abban biztosak, hogy ezt a piaci várakozást az MNB le fogja tudni követni a következő hónapokban" – fejtette ki az elemzési igazgató.