A várakozásoknak megfelelően 2024. júliusban a fogyasztói árak átlagosan 4,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júniushoz viszonyítva átlagosan 0,7 százalékkal emelkedtek az árak, a járműüzemanyagok 3,8 százalékkal drágultak.

12 hónap alatt, 2023. júliushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 2,7 százalékkal nőtt, ezen belül:

a cukoré 46,3,

a liszté 12,4,

a sertéshúsé 10,7,

a csokoládé és kakaóé 10,0,

az éttermi étkezésé 8,0,

a gyümölcs- és zöldségléé 7,1,

az étolajé6,5,

az alkoholmentes üdítőitaloké 5,5,

a tejé 4,8 százalékkal.

A termékcsoporton belül a tojás ára 14,7, a tejtermékeké 8,0, a száraztésztáé 7,6, a kenyéré 4,6 százalékkal csökkent.

A szolgáltatások 9,1%-kal drágultak, ezen belül:

a lakbér 11,7,

a testápolási szolgáltatások 10,3,

az autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás 10,1,

a járműjavítás és -karbantartás 10,0,

a lakásjavítás és -karbantartás 9,0,

a sport- és múzeumi belépők 8,3,

az üdülési szolgáltatás 5,6 százalékkal.

A ruházkodási cikkek, valamint a szeszes italok, dohányáruk ára 4,2–4,2 százalékkal emelkedett, ez utóbbin belül a dohányáruké 4,3 százalékkal.

A háztartási energia 4,5 százalékkal emelkedett, ezen belül

a vezetékes gáz 9,3,

az elektromos energia 2,1 százalékkal olcsóbb lett.

A tartós fogyasztási cikkekért 0,5 százalékkal kellett kevesebbet kellett fizetni, ez utóbbin belül a használt személygépkocsik ára 7,4 százalékkal csökkent, az új személygépkocsiké 6,3, a szobabútoroké 1,9, a konyha- és egyéb bútoroké 1,7, a fűtő- és főzőberendezéseké 1,3 százalékkal nőtt. A gyógyszer, gyógyáruk 6,5, a járműüzemanyagok 6,0 százalékkal drágultak.

1 hónap alatt, 2024. júniushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,7 százalékkal emelkedtek.

Az élelmiszerek átlagosan 0,6, ezen belül a liszt 38,1, a cukor 13,9, az étolaj 9,0, a tej 6,8, a tojás 4,3, a baromfihús 3,0, a sertéshús 2,5 százalékkal került többe.



Az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) ára 5,0 százalékkal csökkent, ezen csoport nélkül számítva az élelmiszerek ára átlagosan 1,2 százalékkal nőtt. A szolgáltatások 1,1, ezen belül az üdülési szolgáltatások 12,3, a postai szolgáltatások 5,0 százalékkal drágultak. A háztartási energiáért 0,8, ezen belül a vezetékes gázért 1,6 százalékkal kevesebbet kellett fizetni. A járműüzemanyagok ára 3,8 százalékkal nőtt.

„Az előzetes várakozásunknál (3,9 százalék) magasabb adat az üzemanyagok árának várt megugrásán túl is tartalmazott egyedi kiugró tételeket, amik miatt jóval a szezonális trend felett alakult a havi átárazódás. Ezzel az inflációs pálya kissé az általunk várt felett alakul, és ez most különösen nem jött jókor, hiszen a múlt heti rosszabb amerikai munkaerőpiaci adatok okozta felélénkült kockázatkerülési attitűd miatt amúgy is árgus szemekkel nézik a befektetők a bejövő makroadatokat" – reagált az adatokra Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója.

Némi hozamemelkedést ezért okozhat a várt feletti inflációs adat, mivel az utóbbi hetekben nagymértékben csökkentek a hazai hozamok a hozamgörbe teljes spektrumán.

„A mai adat, illetve a kockázati környezet romlása miatt az MNB rövid távon feltehetőleg nem fog változtatni az eddigi óvatos hozzáállásán. Maradhat a legutóbbi előretekintő iránymutatás alapján várható 1-2 további kamatvágás, illetve az adatvezérelt üzemmód annak ellenére, hogy a fejlett piaci kamatvágási várakozások nagymértékben emelkedtek az utóbbi napokban" – mutatott rá az igazgató.

Az adatvezérelt monetáris politika miatt akár szigorúbb hozzáállás is elképzelhető (kezdetben csak a kommunikációban), amennyiben további várt feletti inflációs adatok jönnek, és a feltörekvő piacok kockázati megítélése tovább romlana, így Kiss Péter.