Bizonyára mindenkinek van emléke arról, amikor még bő tíz évvel ezelőtt kígyózó sorok álltak sorba a legújabb iPhone vagy Samsung-telefonokért. Rengetegen meg is örökítették ezeket videón, ahogy például a máig legendás iPhone 6s telefonok megjelenése miatt tömegek várják, hogy az Apple Store kinyisson.

Ennek azonban már évek óta vége van, a legtöbben már nem érzik szükségét sem annak, hogy évente új telefont vegyenek, és annak sem, hogy feltétlenül a legújabb és a legjobb telefont vegyék meg. Ez hosszú éveken keresztül jól érzékelhető tendencia volt a vezető mobilgyártóknál, igaz, idén egy pár hónapig úgy tűnt, hogy mérséklődik az eladások visszaesése. Egyelőre azonban egyik gyártó sem merte meglépni, hogy ne gyártson telefont minden évben, hiszen lehet, hogy valakinek, akinek több generációval régebbi telefonja van, éppen most újítana. De a fogyasztói szokások általánosságban megváltoztak, ezt már a gyártók is érzékelik, és ez talán nem is akkora baj, mint hinnénk

Mindegy, mit tud, csak az Insta menjen rajta

Az első és legfontosabb, hogy azáltal, hogy használt cikkeket vásárolunk, legyen szó hűtőgépről, bútorról vagy telefonról, elég sok jót teszünk a környezetünknek. A Facebook Marketplace-en túl rengeteg zero waste csoport működik már, ahol jelképes összegért (ami ráadásul nem is biztos, hogy pénzben értendő), vagy egy másik termékért cserébe passzolják el megunt vagy használt dolgaikat a felhasználók. Ezt a legtöbben már nem egyszerűen jótékonykodásból vagy szükségből teszik, hanem azért, hogy ne pazaroljanak.

Eddig azonban főként a használt ruhákat értékesítő boltok domináltak, ha pedig mobiltelefonról volt szó, akkor a kisebb mobiltelefon GSM-boltok. Csakhogy az okostelefonok piaca néhány éve még nem volt annyira egységes, mint manapság, hiszen nem volt egységes sem a SIM-kártya, sem a töltőcsatlakozó szabványa. Ennek azonban az idei évben hivatalosan is véget vet az Unió, miközben a cserélhető akkumulátorok elérhetőségét is könnyebbé teszik.

De mindezeken felül is nagyobb érv az évenkénti telefonváltás ellen, hogy technikai értelemben az okostelefonok már éveket óta elérték az innováció csúcsát.

Nem nagyon akad már olyan telefon, még a középkategóriások között sem, ami már ne tudná futtatni akármelyik játékot, és már mindegyik készülék képes szinte épkézláb fényképeket vagy videókat rögzíteni napközben (éjszaka vagy félhomályban már nem biztos).

Mit kínál a magyar nemzet?

A magyar piacon a Media Markt bejelentése előtt is bőven akadtak olyan piaci szereplők, akik használt cikkekkel foglalkoztak. Az egyik első szereplő, a Rejoy volt azonban az, amelyik úgy hirdette magát, hogy használt, de jó állapotú, gondosan felújított termékeket kínál, mi több, a saját használt készülékünket is megvásárolják, csak úgy, mint bármelyik bevásárlóközpont GSM-boltjában. A különbség az, hogy a Rejoy jóval magasabb, a valósághoz jóval közelibb ajánlatot tesz a szeretett telefonunkért cserébe. Az ötlet bevált.

A Rejoy az Economx megkeresésére azt mondta, már az első 12 havi működésükkör is több milliárdos forgalmat generáltak, amit sikerült megduplázniuk a legutóbbi évben. Elmondásuk szerint jelenleg a használt készülékek 70 százalékban magánszemélyektől érkeznek be hozzájuk.

Egy, a technológiában valamivel jártasabb felhasználó számára könnyen felmerülhet a kérdés, hogyha ezek használt, de felújított telefonok, akkor milyen garancia van arra, hogy nem egy olcsóbb kijelzőpanellel vagy rossz minőségű akkumulátorral pótolják az elhasznált gyári alkatrészeket.

A vállalat szerint azonban saját dedikált szervízben, saját fejlesztésű folyamatokkal zajlik a készülékek ellenőrzése, javítása és felújítása, több mint 150 technikus szakemberrel.

Leszögezték, hogy prémium minőségű utángyártott alkatrészeket használnak a folyamatok során. Ezért is vállalnak nagyjából annyi garanciát a készülékek, mint amennyit a gyártó.

Elmondásuk szerint a hazai piacon még tovább erősödött az olcsó, de minőségi termékek iránti kereslet, amiben ők igyekeznek az ár-érték ajánlatukkal azok bizalmát is elnyerni, akik eddig kizárólag új termékeket vásároltak. Utóbbiról azt állítják, hogy 10-ből 7 ügyfelükre igaz.

A nagyvállalatok is beszállnak a körforgásba

Nemrégiben már maga az Apple is kénytelen volt az eladások csökkenése miatt áldását adni a használt telefonok piacára a saját márkás prémium boltjukban is: az iSTYLE a ReStart programjának keretében hirdette meg, hogy eredeti, használt és felújított Apple-termékek széles palettáját kínálja, ahol tanúsítvánnyal ellátott, megbízható eszközöket értékesítenek. A Magyar Telekom pedig már lassan egy éve elkezdett használt telefonokkal is foglalkozni.

A Rejoy pedig azóta elkezdte kiszélesíteni a palettáját a telefonokról a tabletekre, és a következő lépésben az okosórák és a laptopok is beszállhatnak a körforgásos gazdaságba.

A kérdés az, hogy meddig szélesedhet ez a paletta és milyen termékeket lennénk hajlandóak még a megbízhatóság jegyében inkább nagykereskedőtől megvásárolni használtan, sem mint a nagybani piacon? Talán néhány év múlva erre is választ kapunk.