Szilágyi Gábor, a Media Markt Magyarország ügyvezető igazgatója közölte, hogy kidolgoztak egy olyan hosszútávú fenntarthatósági stratégiát, amelyben

egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a nagy élettartamú termékekre;

illetve támogatják a körforgásos gazdálkodás elterjedését.

Mint a Forbes-nak elmondta:

ha minden jól megy, akkor október elején megjelennek a kínálatukban a használt és a felújított eszközök is.

Ezeket egy direkt erre szakosodott, professzionális külső partner szállítja majd, amely garantálja a minőséget és a megbízhatóságot, így

a termékekre természetesen garanciát is vállalnak.

Szilágyi Gábor hozzátette, hogy

a telefonokkal kezdenek , amelyeket elsőként a webáruházban lehet elérni, a tervek szerint később ezek felbukkannak majd a boltok polcain is;

majd nyitnak más termékcsoportok, például a tabletek vagy a számítógépek irányába.

Az ügyvezető igazgató úgy látja, hogy szinte minden termékkategóriában van ilyesmire mód, és azon dolgoznak, hogy idővel egyre bővítsék a felújított termékek kínálatát.

A célok között az is szerepel, hogy a magyarországi Media Markt is belevág a használt termékek felújításába, a cég többek között ezért is költözött új, nagyobb alapterületű logisztikai központba. De, mint Szilágyi Gábor elmondta, ez még a jövő zenéje, és inkább

a közép- vagy a hosszútávú terveik között szerepel egy felújító, javító központ létrehozása, egyelőre még a külső partnerektől származó telefonokra, illetve egyéb IT-eszközökre koncentrálnak.

Az interjúban az ügyvezető igazgató kiemelte azt is, hogy Magyarországon Nyugat-Európához képest még mindig lényegesen alacsonyabb az online vásárlások aránya.

Amíg ott már közel ötven-ötven százalék a megoszlás, addig nálunk továbbra is 70 százalékkal dominál a bolti értékesítés, legalábbis a hivatalosan Magyarországon történő tranzakciók alapján.

Egyáltalán nem látjuk jeleit annak, hogy a hagyományos kiskereskedelmi egységek kihalnának

– fogalmazott, kiemelve, hogy hazánkban az idén nyitották meg a 40. Media Marktot.