A hazai dinnye június végén került a polcokra, először a sárgadinnye, július elejétől pedig már a magyar görögdinnyével várják a vásárlókat. Az idei szezon egyébként a meleg időnek köszönhetően előbb elkezdődött, az pedig már a termelőkkel történő tudatos együttműködésnek köszönhető, hogy későn érő fajtákat is termesztenek, valamint régiós eltérések is vannak az érési időben, amivel szeptember végéig kitolható az idény.



A magyarul görögdinnyeként ismert fajta valójában semmilyen bizonyítható görög eredettel nem rendelkezik, inkább Afrikát és Indiát tartják őshazájának, Magyarországon több mint 17-féle terem.

A szezon a 13. és a 39. hét között tart, azaz áprilistól szeptember végéig. Tavasszal Szenegálból, Marokkóból és Egyiptomból hozzák be a dinnyét, később pedig Olaszországból, Spanyolországból és Görögországból.

A magyar sárgadinnye a nagy melegnek köszönhetően már június végén a boltokba került, és július első hetében megérkezik a hazai görögdinnye is.

Több magyarországi régióból is vannak beszállítóik azért, hogy az időjárási viszontagságokat át lehessen hidalni, illetve az érés üteme is változik tájegységenként, ami folyamatos ellátást biztosít. Békésből, Baranyából, Tolnából és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből szerzik be az árut.

A csíkos, a fekete héjú magszegény és a sárgabelű szeletelt görögdinnye, a minidinnye és a sárgadinnye mostantól kizárólag magyar termelőktől érkezik az Auchanba. Emellett végig importálnak mézdinnyét és piel de sapo fajtát is. Idén kifejezetten jó termés ígérkezik. Az Auchan idén újdonsággal is előrukkol, a magszegény

Miért érdemes dinnyét enni?

Mert a dinnye hasznos vitaminforrás, gazdag A-, B6- és C-vitaminban. Ezenkívül káliumot, magnéziumot, vasat, cinket és szelént is tartalmaz. 92 százaléka víz, így hasznosan hozzájárul a napi folyadékbevitelhez, oltja a szomjat és felfrissít. Magas rosttartalma pedig segíti az emésztést.