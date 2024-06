Jelenleg több mint 360 ezer Kincstári Start értékpapír-számlát tartanak nyilván, amire Babakötvényt lehet vásárolni. 2024. január 1-ig alig 4 ezer ügyfél szüntette meg a Start-számláját, és

ezeken a számlákon az átlagkifizetés értéke 2 millió forint volt

– jelezte a Magyar Államkincstár a Grantis pénzügyi tanácsadó cég megkeresésére.

Idén töltik be a 18. életévüket azok a fiatalok, akiknek a szüleik már rögtön a 2006-os induláskor, még baba korukban vásároltak Babakötvényt, így ők idén lesznek jogosultak a pénz felvételére.

Annak a 4 ezer főnek, akik már korábban hozzáférhettek az összeghez, a szüleik kisgyermek korukban indították el a Babakötvényt, és már betöltötték a 18 évet – magyarázták a Grantis szakértői.

A számláról a kifizetést csak a gyermek 18. életévének betöltését követően lehet kérni, de legkorábban a számla megnyitását követő harmadik év eltelte után, valamint a Babakötvény lejáratakor. Például, ha a számlatulajdonos gyermek a számlanyitás pillanatában tölti be a 16. életévét, abban az esetben a számlán kezelt befektetésekhez legkorábban nem 18 éves korától, hanem a számlanyitást követő harmadik évet követően férhet hozzá, azaz a 19. életévének betöltése napján.

A Start-számlával rendelkező gyerekek a Babakötvényt annak lejáratáig meg is tarthatják. Az első 2006-os korosztály ugyan most éri el a 18. életévét, de ők és a 2014. január 31. előtt születettek a Babakötvényt akár 2032-ig is megtarthatják. 18 év felett viszont már nem fizethet be a számlára és állami támogatás sem jár, az éves infláció plusz 3 százalékos kamatprémiumra azonban továbbra is jogosult.

A Babakötvény kamata kiemelkedik az állampapírok közül, idén 20,6 százalékos kamat jár utána.

A befizetéseket ugyanakkor idén először, évi 1,2 millió forintban maximalizálták, ami havi szinten elosztva 100 ezer forintot jelent – hívta fel a figyelmet a független alkusz.

A Grantis szakértői azt is megjegyezték, hogy a szabadon felhasználható megtakarításhoz járulék, adó- és illetékmentesen lehet hozzájutni. Azok, akik most veszik fel a pénzt, 7,8 százalékos évesített hozamot értek el.

A számla megszüntetését, amelyet a pénzfelvétel, illetve a kiutalás elindítása követ, az azonosításhoz szükséges okmányok birtokában már egyetlen személyes ügyintézés alkalmával el lehet intézni. Nagyobb összeg, főleg készpénzfelvétel esetén érdemes előre jelezni ezt a szándékot. Bár a szülő jelenléte nem kötelező, ajánlott, ha a fiatalt elkísérik erre az alkalomra.