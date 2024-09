Összeállította tízéves fejlesztési tervét az FGSZ Földgázszállító Zrt, amely hamarosan a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elé kerülhet.

A fejlesztési tervre több tényező is hatással lehet, a dokumentum szerint ilyen többek között az, hogy várhatóan átmenetileg csökkenni fog a hazai gáztermelés, az új gázblokkokra pedig szükség van ahhoz, hogy a sok naperőmű termelése kiegyensúlyozható legyen – írja a vg.hu.

Az FGSZ a tervezetben szót ejt arról, hogy a magyar gáztermelés szerény, csupán a hazai fogyasztási igények mintegy 20 százaléka elégíthető ki vele, emiatt nagy szerepe van az importnak a belföldi gázellátásban. Ezért fontos, hogy minél több szomszédos országgal legyen kapcsolata az országos gázhálózatnak, hogy az igényelt mennyiség mindkét irányban továbbítható legyen.

Az újabb fejlesztési javaslatok között szerepel erre tekintettel, hogy a többi szomszédos országhoz hasonlóan Szlovéniával is épüljön közös interkonnektor. Ennek azonban nincs túl nagy támogatottsága sem piaci, sem pedig politikai oldalról. Márpedig egy ilyen összeköttetéssel az FGSZ szerint a szlovének magyar földgáztárolókhoz, Magyarország pedig olasz LNG-hez férhetne hozzá.

Ugyanakkor az előzetes keresletfelmérés alapján a Románia felőli, évi mintegy 2,6 milliárd köbméteres határkapacitás növelésére is szükség volna.

Erre ki is írt több tendert az FGSZ még júliusban, ám azok eredménytelenek lettek.

A lap megjegyzi, hogy az Ukrajnán keresztüli gáztranzittól már egyáltalán nem függ Magyarország, mivel 2021 októbere óta szinte semmi nem érkezik onnan, az orosz gázt pedig kizárólag a Török Áramlaton, közvetlenül Szerbián át kapja. Így a 2025-bne esedékes teljes leálláson sem múlik már semmi.

Ugyanakkor Ukrajna felé megy a gáz, mivel a háború sújtotta ország két éve kedvező gáztárolási konstrukciót kínál, kérdéses azonban, hogy nem teszi-e kockázatossá az ottani bértárolást a háború.

A tervezet szerint az is elképzelhető, hogy a horvát-magyar (CRHU) szállítási irányt is bővíteni kell, ugyanakkor nem a magyar oldalán: a bejövő kapacitás már akár most is évi 3,5 milliárd köbméter lehetne, mivel azt még a Horvátországban tervezett LNG-terminál kapacitásához méretezték, ehelyett azonban csak egy LNG-hajó épült a Krk szigeten. Ehhez a horvát oldalon 1,75 milliárd köbméteres exportkapacitást létesítettek, így ha lesz nagyobb LNG-terminál, akkor a vezeték szállítóképességének növelését is a horvát oldalon kell megtenni.