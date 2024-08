Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij tanácsadója a Telegramon tett közzé egy bejegyzést, melyben tagadja saját korábbi kijelentését a Barátság kőolajvezeték 2025 január elsejével történő lezárásáról.

Az ukrán tisztviselő most már arról írt, hogy a tranzit 2029 végéig, a szerződés lejártáig biztosan folytatódik.

„Ukrajna teljes mértékben teljesítette és teljesíteni fogja szerződéses kötelezettségeit az ilyen megállapodások lejáratának meghatározott időpontjáig. Ez vonatkozik az európai országokkal való kétoldalú kapcsolatainkra is” – közölte Podoljak az Index beszámolója szerint.

A Sztrana ukrán lap szerint a tanácsadó valószínűleg összekeverte a kőolajvezetékkel kapcsolatos szerződés lejártát a gáztranzitszerződésével, amely valóban 2025 januárjában jár le.

Ez utóbbival kapcsolatban az ukrán energiaügyi miniszter még márciusban megerősítette, hogy nincs lehetőség az orosz gáztranzitot érintő szerződések meghosszabbítására.

A Mol Podoljak korábbi kijelentésére úgy reagált, hogy ebben a témában semmilyen jelzést nem kaptak. Azt is közölték, hogy az ukrán féllel továbbra is meglévő, jó üzleti kapcsolatuk van, és a szállítások is folyamatosak.

Az ukrán elnöki tanácsadó mondataira látványos lefordulást mutatott a Mol részvény árfolyama: 2700 forintról fordultak le, onnan előbb 2630 forintig ereszkedtek, majd felgyorsult az esés.