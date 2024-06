Június 3-án hétfőn este adták át a hazai gasztronómiai élet legkiemelkedőbb eseménye, a Dining Guide Év Étterme gála díjait.

2024-ben a SALT Budapest nyerte az Év Étterme díját,

Budapest nyerte az Év Étterme díját, a Restaurant Best Of The Best címet a Stand Étterem kapta.

Az Év Fenntartható Étterme díjjal a Natura Hill Zebegényt jutalmazták, az Év Innovatív Konyhája 2024-ben az Onyx Műhely lett, az Év Alternatív Vendéglátóhelye pedig a Buborék Csopak.

Az Év Séfje Rosenstein Róbert, a Rosenstein Vendéglő konyhafőnöke lett,

az Év Ifjú Séfje díjat az Iszkor séfje, Pohner Ádám vehette át.

Az Év Cukrászdája díjat és a Pastry Shop Best Of The Best címet a Málna The Pastry Shop kapta. Az Év Éttermi Cukrásza díjat a Kollázs Brasserie&Bar pastry chef-je, Szűcs Árpád nyerte el.

Az Év Szerethető Étterme díjat a Goli fire hearted kitchen, a Dining Guide Életműdíját pedig Nyíri Szása, az Arany Kaviár társtulajdonosa vehette át.

A Múzsa kapta az Év Koktélbárja díját, Rácz Imre, a Spago vezető sommelier-je az Év Sommelier-je, és a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel lett az Év Szállodája.